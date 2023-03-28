شركة أسترالية تصنع لحم الماموث المنقرض في المختبر

ووفق بيبو، فإن شركته أنتجت بروتين عضلات الماموث، بالتعاون مع معهد الهندسة الحيوية بجامعة كوينزلاند الأسترالية، من خلال تحديد تسلسل الحمض النووي لهذا البروتين، والذي أكملته باستخدام الحمض النووي للفيل.

ثم وضعت هذا التسلسل في الخلايا الجذعية من الأغنام، لتكوين العضلات، والتي تضاعفت إلى 20 مليار خلية، حيث استخدمتها الشركة لاحقًا لزراعة لحم الماموث في المختبر، وذلك في غضون أسبوعين فقط.

وعرضت شركة "ڤوو" منتجها النهائي في شكل كرات لحم الماموث، مشيرة إلى أن أحدا لم يتذوقها بعد.

وشرح بيبو،أن لحم الماموث لم يتعرف عليه البشر منذ آلاف السنين، حيث إنه عند تناوله يمكن أن يحدث جهاز المناعة في الجسم ردة فعل غير معروفة، وبعدما يتعرف عليه سيقبله بعد ذلك.