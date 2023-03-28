شركة أسترالية تصنع لحم الماموث المنقرض في المختبر
أعلنت شركة "ڤوو" الأسترالية للمواد الغذائية المستدامة، اليوم الثلاثاء، عن تصنيعها كرات لحم من حيوان الماموث المنقرض منذ آلاف السنين.
ويرجح خبراء البيئة، أن حيوان الماموث انقرض بعد تعرضه للصيد الجائر من البشر، وارتفاع درجات الحرارة العالمية بعد فترة العصر الجليدي الأخير.
وأوضح جورج بيبو، المدير التنفيذي لشركة "ڤوو"، أن شركته اختارت تصنيع لحم حيوان الماموث الصوفي المنقرض، في المختبر، باعتباره من أبرز الأمثلة لتأثير خطر تغير المناخ على التنوع الحيوي في البيئة.
ووفق بيبو، فإن شركته أنتجت بروتين عضلات الماموث، بالتعاون مع معهد الهندسة الحيوية بجامعة كوينزلاند الأسترالية، من خلال تحديد تسلسل الحمض النووي لهذا البروتين، والذي أكملته باستخدام الحمض النووي للفيل.
ثم وضعت هذا التسلسل في الخلايا الجذعية من الأغنام، لتكوين العضلات، والتي تضاعفت إلى 20 مليار خلية، حيث استخدمتها الشركة لاحقًا لزراعة لحم الماموث في المختبر، وذلك في غضون أسبوعين فقط.
وعرضت شركة "ڤوو" منتجها النهائي في شكل كرات لحم الماموث، مشيرة إلى أن أحدا لم يتذوقها بعد.
وشرح بيبو،أن لحم الماموث لم يتعرف عليه البشر منذ آلاف السنين، حيث إنه عند تناوله يمكن أن يحدث جهاز المناعة في الجسم ردة فعل غير معروفة، وبعدما يتعرف عليه سيقبله بعد ذلك.