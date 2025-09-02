سامسونغ تدخل سباق نظارات الذكاء الاصطناعي نهاية أيلول

تستعد شركة سامسونغ للكشف عن نظارات ذكية جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعالية Galaxy Unpacked المقررة في 29 أيلول الجاري، بحسب تقارير متخصصة.

ومن المنتظر أن تنافس هذه النظارات الجديدة نظارات راي-بان ميتا، خصوصًا أنها ستعتمد على نظام التشغيل Android XR المدعوم بتقنيات شركة غوغل.

النظارات، التي يُتوقع أن تحمل اسم "سامسونغ جالاكسي غلاسز"، ستعمل بمنصة Gemini AI من غوغل، وستوفر مجموعة من الميزات المتقدمة التي لا تتوافر حتى الآن في نظارات ميتا، منها الملاحة الذكية، والترجمة الفورية، والوعي الظرفي.

وتشير المعلومات إلى أن النظارات ستعتمد على معالج كوالكوم Snapdragon AR1 من الجيل الأول، وهو نفس المعالج المستخدم في الجيل الحالي من نظارات راي-بان ميتا.

وكما هو الحال مع نظارات ميتا، فإن نظارات سامسونغ الذكية ستكون صوتية فقط، وستُركز على تقديم تجربة سلسة في الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم الكاميرا والصوت لتسهيل المكالمات الهاتفية، وتشغيل الموسيقى والبودكاست.

النظارات الذكية ليست الوحيدة ضمن خطة سامسونغ في هذه الفعالية، إذ من المتوقع أيضًا أن تكشف الشركة عن سماعة Project Moohan XR المتقدمة، إلى جانب هاتف ذكي ثلاثي الطي، مما يعكس تركيز سامسونغ الواضح على الابتكار في الأجهزة المستقبلية.

الجدير بالذكر أن سامسونغ ليست الوحيدة في هذا السباق، إذ تخطط شركة ميتا للإعلان عن الجيل التالي من نظاراتها الذكية خلال مؤتمر Meta Connect في 17 أيلول.

ووفقًا للتقارير، ستكشف ميتا عن منتجين: الأول هو نظارات واقع معزز تحت الاسم الرمزي Hypernova، والثاني تحديث لنظاراتها الصوتية الشهيرة ميتا راي-بان.

وفي ظل هذا الزخم، يتوقع أن يشهد موسم الخريف تنافسًا محتدمًا في مجال النظارات الذكية، مع استعداد شركات أخرى مثل Rokid، وEven Realities، وBrilliant Labs للكشف عن تقنياتها الجديدة في هذا المجال.

من جهته، صرّح شهرام إيزادي، المدير العام لمنصة Android XR في غوغل، خلال مؤتمر المطورين في أيار 2025، قائلاً: "نحن نرتقي بشراكتنا مع سامسونغ إلى مستوى جديد، من خلال توسيع نطاق Android XR ليتجاوز حدود سماعات الرأس".

بهذه الخطوة، تؤكد سامسونغ التزامها بقيادة مسار التحول نحو أجهزة ذكية أكثر تفاعلاً واندماجًا في الحياة اليومية، معززةً بذلك موقعها في سوق التكنولوجيا القابلة للارتداء.