ما هي أبرز المنتجات المتوقعة من أبل في حدث الربيع؟

كان شهر فبراير شهرًا هادئًا نسبيًا بالنسبة لشركة أبل، حتى الآن، وذلك بعد وصول الجهاز المنزلي HomePod الجديد للعملاء، ولكن الأمور لن تبقى هكذا طويلاً.

ويشاع أن لدى أبل إعلانين جديدين على الأقل عن المنتجات المخطط لها للفترة من مارس إلى يونيو، بما في ذلك جهاز "ماك برو" Mac Pro الجديد، وسماعة رأس الواقع المختلط AR/VR التي طال انتظارها.

وغالبًا ما تقدم أبل لونًا جديدًا لجهاز آيفون أو اثنين في الربيع أيضًا، ويمكن أن يستمر هذا التقليد هذا العام.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز ما يمكن توقعه بشأن منتجات أبل المقبلة: