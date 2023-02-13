ما هي أبرز المنتجات المتوقعة من أبل في حدث الربيع؟
كان شهر فبراير شهرًا هادئًا نسبيًا بالنسبة لشركة أبل، حتى الآن، وذلك بعد وصول الجهاز المنزلي HomePod الجديد للعملاء، ولكن الأمور لن تبقى هكذا طويلاً.
ويشاع أن لدى أبل إعلانين جديدين على الأقل عن المنتجات المخطط لها للفترة من مارس إلى يونيو، بما في ذلك جهاز "ماك برو" Mac Pro الجديد، وسماعة رأس الواقع المختلط AR/VR التي طال انتظارها.
وغالبًا ما تقدم أبل لونًا جديدًا لجهاز آيفون أو اثنين في الربيع أيضًا، ويمكن أن يستمر هذا التقليد هذا العام.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز ما يمكن توقعه بشأن منتجات أبل المقبلة:
جهاز "ماك برو" جديد
من المتوقع على نطاق واسع أن تطلق أبل جهاز "ماك برو" جديدًا مع معالج أبل سيليكون هذا العام.
وذكر المحلل مارك جورمان من وكالة بلومبرغ أن الكمبيوتر المكتبي الراقي سيكون متاحًا بشريحة M2 Ultra جديدة، مما يجعله أسرع جهاز ماك على الإطلاق.
ويتوقع أن يكون لجهاز "ماك برو" الجديد نفس تصميم طراز 2019، لكنه يفتقر إلى ذاكرة الوصول العشوائي القابلة للترقية للمستخدم، حيث يبدو أنه تم إلغاء شريحة "M2 Extreme" عالية الجودة للكمبيوتر.
والشهر الماضي، قال جورمان إن شركة أبل تختبر داخليًا جهاز "ماك برو" الجديد الذي يعمل بنظام macOS 13.3، والذي من المتوقع أن يتم طرحه علنًا هذا الربيع.
بالنظر إلى ذلك، من المحتمل أن تتمكن أبل من إصدار Mac Pro و macOS 13.3 الجديد في مارس أو أبريل، ولكن لا يوجد حتى الآن إطار زمني محدد لإصدار الكمبيوتر هذا العام.
لذلك لا تزال هناك فرصة للإعلان عن Mac Pro الجديد في WWDC 2023 في يونيو أو في وقت لاحق من العام.
سماعة AR / VR
ترددت شائعات عن عمل أبل على سماعة رأس بقدرات الواقع المعزز والواقع الافتراضي لسنوات حتى الآن، وتشير الشائعات إلى أن الشركة ستقدم الجهاز أخيرًا في عام 2023.
في الشهر الماضي، قال محلل أبل الشهير مينغ شي كو إن سماعة الرأس من المرجح أن تظهر لأول مرة في حدث أبل هذا الربيع أو في معرض WWDC في يونيو.
ويقال إن سماعة رأس أبل ستحتوي على عدسات مزدوجة بدقة 4K micro LED، وأكثر من 12 كاميرا، وشرائح معالجات M2 و H2، وتتبع متقدم للعين واليد، ومقبض مادي مشابه للتاج الرقمي على "أبل ووتش".
وقد تأتي الساعة مع واجهة تشبه iOS مع شبكة من التطبيقات، ولديها القدرة على العمل كشاشة خارجية لجهاز M، بالإضافة إلى العديد من المزايا.
ومن المتوقع أن تمنح أبل المطورين وقتًا لإنشاء تطبيقات الواقع المعزز والواقع الافتراضي لسماعة الرأس قبل إطلاقها في وقت لاحق من العام.
آيفون بألوان جديدة
غالبًا ما تصدر أبل لونًا جديدًا واحدًا على الأقل من آيفون في الربيع، ومن المحتمل أن يستمر هذا التقليد هذا العام.
في حدث مارس 2022، قدمت أبل لونًا أخضر جديدًا لجهاز iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max، ولونا أخضر جديدا لجهاز iPhone 13 و iPhone 13 mini.
وفي أبريل 2021، جعلت Apple iPhone 12 و iPhone 12 mini متاحين باللون الأرجواني.
في الماضي، أصدرت أبل لونًا أحمر جديدًا لسلسلة iPhone 7 و iPhone 8.