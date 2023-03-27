تطوير دراجة هجينة يمكنها التحرك على الأرض والطيران

طور باحثون من جامعة "زيجيانغ" الصينية مركبة هجينة ذات عجلات تسير على الأرض ويمكنها الطيران ذاتيا دون الحاجة لطيار بشري.

وتساهم المركبات الجوية في مساعدة البشر على تجاوز مشكلات مختلفة المجالات؛ مثل العمليات العسكرية ومهمات الإنقاذ وتوصيل الطرود واكتشاف المناطق المجهولة، ولكن تصميمها يحد أحيانا من قدراتها في بعض الحالات.

ولا تستطيع الطائرات دون طيار أن تهبط على أرض غير مستوية أو تمر في مناطق ضيقة، وتستهلك بعضها كمية كبيرة من الطاقة أو تعمل لمدة قصيرة من الوقت، ما يقف في وجه أدائها لمهمات معقدة.

وكشفت دراسة نشرتها مجلة "آر إكسيف" عن تصميم جديد لدراجة بعجلة واحدة ومحرك دوار موصول بمروحية للطيران.

وقال الباحثون إن "الطائرة الهجينة تجمع بين محرك يحرك عجلة على الأرض و4 مراوح في الهواء مربوطة بمحركات تسمح لها بتجاوز العقبات في مختلف أنواع البيئات الأرضية"؛ وفقا لموقع تك إكسبلور.