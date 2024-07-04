جديد أبل.. "إيربودز" مزودة بكاميرا

تعتزم شركة أبل الأمريكية تزويد سماعات إيربودز اللاسلكية الخاصة بها، بكاميرا، في تطور لافت وجديد، كشف عنه المحلل الشهير المتخصص في شؤون الشركة مينغ-تشي كو.

ووفق البوابة العربية للأخبار التقنية، تخطط الشركة لإطلاق سماعات إيربودز مزودة بكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء (IR) مشابهة للكاميرا المستخدمة في تقنية تعرّف الوجه Face ID في هواتف آيفون.

ستبدأ أبل الإنتاج الضخم لسماعات إيربودز الجديدة المزودة بكاميرات بحلول عام 2026، بحسب التوقعات. وستكون شركة فوكسكون، الشريك التقليدي لأبل، المورد لهذه الكاميرات. ومع ذلك، لا يُعرف إذا كانت هذه الكاميرا ستأتي في إصدارات برو أو الإصدارات العادية أو الإصدارات كافة.

وستعمل فوكسكون بطاقة إنتاج سنوية تبلغ نحو 18 إلى 20 مليون وحدة، أو وحدتين لكل 10 ملايين وحدة من السماعات، وسيعتمد طلب الكاميرات الفعلي على ظروف السوق، وفقًا لما ذكره المحلل.

وتشير التقارير السابقة إلى أن أبل تعمل على إطلاق نموذجين جديدين من الجيل الرابع من سماعات إيربودز هذا العام، ولن تصدر ترقية لإصدارات برو حتى عام 2025.

ووفقًا لكو، هناك عدة أسباب تدفع أبل إلى تزويد سماعاتها اللاسلكية بكاميرا، منها استخدامها مع نظارة Vision Pro وغيرها من المنتجات المستقبلية المشابهة لتحسين تجربة الصوت المكاني.

مثلا: عند مشاهدة فيديو باستخدام نظارة Vision Pro مع ارتداء سماعات إيربودز الجديدة، ستعزز السماعات مصدر الصوت في اتجاه حركة رأس المستخدم لتحسين تجربة الصوت المكاني.