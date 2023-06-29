طرق سهلة وغير مكلفة تجعل سيارتك أكثر ذكاءً
نحن الآن في العصر الذهبي للسيارات التي أصبحت أكثر ذكاءً، التي تأتي مصحوبة بميزات رائعة مثل واي فاي وتكامل مع الهاتف، والأوامر الصوتية، ووحدات التحكم بلوحة القيادة مع دعم أندرويد أوتو وأبل كاربلاي.
ولكن إذا كنت تقود سيارة قديمة عمرها أكثر من 10 سنوات، فمن المحتمل ألا تحتوي على أي من تلك الميزات الرائعة التي تجدها في معظم السيارات الجديدة اليوم.
ومع ذلك، من الممكن أن تجعل سيارتك ذكية باستخدام الأدوات المناسبة. فتذكر أنه ليس بالأمر المعقد ترقية سيارتك القديمة وتعزيزها بأحدث التقنيات. وهذه أفضل الطرق التي تحول فيها سيارتك إلى ذكية.
تثبيت جهاز تعقب عن بعد
يمكن تتبع معظم السيارات في الوقت الحاضر أو مراقبتها من خلال أحد التطبيقات على الهاتف. ومع ذلك، إذا كانت سيارتك القديمة لا تحتوي على هذا الخيار، فيمكنك تثبيت متعقب GPS عن بعد باستخدام منفذ OBD الخاص بكمبيوتر السيارة.
وهذا المتعقب هو جهاز صغير يتم وضعه في منفذ OBD في السيارة وسيعمل مباشرة من دون أي إجراءات. وبالطبع، يجب أن يكون متتبع GPS متوافقاً مع هاتفك الذكي، لتتمكن بسهولة من تتبع موقع سيارتك في الوقت الفعلي من خلال التطبيق.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم معظم التطبيقات المقترنة بأجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي GPS بجمع تقرير عن عاداتك في القيادة، بما في ذلك التسارع والفرملة والسرعة.
تحديث نظام الستيريو
تم تصميم معظم السيارات الذكية في الوقت الحاضر مع أجهزة ستيريو يمكنها دعم تطبيقات مثل أندرويد أوتو وأبل كاربلاي وميرور لينك، وتحتوي على نظام الملاحة العالمي GPS، ما يجعل من الممكن دمج هاتفك الذكي مع نظام المعلومات والترفيه في سيارتك.
وإذا كانت سيارتك القديمة لا تدعم تطبيقات التكامل من الهاتف ذكي، فيمكنك تحديث نظام الستيريو عبر اختيار جهاز من طرف ثالث.
وبالطبع يجب أن تفكر بجهاز متوافق مع أندرويد أوتو وأبل كاربلاي وميرور لينك. ومن الأفضل أن يكون الستيريو الجديد مزوداً بشاشة تعمل باللمس تضفي المزيد من المرونة مقارنة بنظام المعلومات والترفيه الذي يتم التحكم فيه من خلال الأزرار المادية.
شاشات مسند الرأس الخلفي
إذا كنت تقود سيارة بمقاعد خلفية، فيمكنك تثبيت شاشات على مسند الرأس للترفيه عن الركاب في الخلف. ويتوفر الكثير منها في الأسواق ويمكن شراؤها وتثبيتها بسهولة في سيارتك.
وللحصول على أفضل شاشات لمسند الرأس، يجب أن تفكر في شاشة مقاس 14 بوصة بدقة عالية. كما تأتي أفضل شاشات مسند الرأس بمنافذ HDMI في حال رغبتك بتشغيل ألعاب الفيديو في سيارتك.
في السياق عينه، يمكنك شراء حامل للجهاز اللوحي المخصص لمسند الرأس إذا كنت ترغب في تخفيض التكاليف، الأمر الذي يعد أسهل من تثبيت شاشات مسند الرأس لأنه لا يتطلب توصيل أسلاك، إلا أنه قد لا يكون عملياً لأنه سيحتاج لإعادة شحنه بعد بضع ساعات.
تثبيت مساعد الصوت
في حال كنت ترغب بالتركيز أكثر على الطريق أثناء القيادة، يجب عليك استخدام الأوامر الصوتية للتحكم بهاتفك وإبقاء يديك على عجلة القيادة. وهنا يمكنك التفكير بمساعد غوغل للأوامر الصوتية أثناء القيادة مع نظام يدعم أندرويد أوتو. كذلك يمكن لنظام ستيريو متوافق مع أبل كاربلاي أن يسمح لك باستخدام سيري للأوامر الصوتية.
كاميرات تسجيل الرحلة
ولتسجيل كل شيء أثناء القيادة، الأمر المفيد في حال تعرضك لحادث، عليك بتثبيت كاميرات مراقبة على سيارتك. وهنا يمكنك اختيار نوعين من كاميرات المراقبة، الأولى كاميرا تثبت على الزجاج الأمامي من الداخل أو على لوحة القيادة تسجل كل ما يحصل أمامك أثناء القيادة، والثانية تسجل ما يحدث خلف سيارتك ويتم تثبيتها على الزجاج الخلفي أو فوق لوحة الترخيص.
إسقاط معلومات القيادة على الزجاج الأمامي
يمكنك في أي وقت شراء جهاز صغير، هو عبارة عن شاشة يتم تثبيتها على لوحة القيادة، تعكس صورتها على الزجاج الأمامي ومهمتها إعطاء معلومات عن السيارة مثل السرعة والحرارة وغيرها. وهذه التقنية في السيارات الحديثة تحمل اسم الشاشة الرأسية Head Up Display.