طرق سهلة وغير مكلفة تجعل سيارتك أكثر ذكاءً

نحن الآن في العصر الذهبي للسيارات التي أصبحت أكثر ذكاءً، التي تأتي مصحوبة بميزات رائعة مثل واي فاي وتكامل مع الهاتف، والأوامر الصوتية، ووحدات التحكم بلوحة القيادة مع دعم أندرويد أوتو وأبل كاربلاي.

ولكن إذا كنت تقود سيارة قديمة عمرها أكثر من 10 سنوات، فمن المحتمل ألا تحتوي على أي من تلك الميزات الرائعة التي تجدها في معظم السيارات الجديدة اليوم.

ومع ذلك، من الممكن أن تجعل سيارتك ذكية باستخدام الأدوات المناسبة. فتذكر أنه ليس بالأمر المعقد ترقية سيارتك القديمة وتعزيزها بأحدث التقنيات. وهذه أفضل الطرق التي تحول فيها سيارتك إلى ذكية.

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