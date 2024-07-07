logo
علوم وتقنية

تسريب 10 مليارات كلمة مرور مسروقة.. كيف تحمي حساباتك؟

تسريب 10 مليارات كلمة مرور مسروقة.. كيف تحمي حساباتك؟
تعبيرية لجهاز كمبيوترالمصدر: (رويترز)
شادي عواد
شادي عواد
07 يوليو 2024، 4:01 م

بعد أشهر من اكتشاف ما يسمى "أم جميع الانتهاكات" في يناير/كانون الثاني الماضي، نُشر تسريب آخر قياسي على الإنترنت في منتدى للقراصنة في الرابع من يوليو/تموز.

والتسريب عبارة عن ملف نصي يحتوي على حوالي 10 مليارات كلمة مرور نصية فريدة.

وتعد كلمات المرور، خط دفاعنا الأول والأفضل ضد الوصول غير المصرح به إلى معلوماتنا عبر الإنترنت.

وإذا تم اختراق كلمة المرور الخاصة بك، قد يتمكن المخترقون من الوصول إلى حساباتك وسرقة بياناتك.

 

f74e01f0-c861-4e54-98f5-7f0627b93b53

أكبر تجميع

ويحمل ملف تجميع كلمات المرور من المستخدم "ObamaCare" عنوان "rockyou2024.txt" في إشارة إلى "RockYou2021" الذي كان في السابق أكبر تجميع لكلمات المرور على الإطلاق، ويحتوي على 8.4 مليار كلمة مرور نصية عادية في ملف نصي بحجم 100 غيغابايت.

ويجمع "RockYou2024" بين التسريب السابق ومجموعة تضم أكثر من 1.5 مليار كلمة مرور جديدة تم جمعها بين عامي 2021 و2024.

ويحذر الخبراء من أن الجهات الفاعلة في مجال التهديد ستستخدم جميع كلمات المرور المسربة لملء بيانات الاعتماد للوصول إلى حسابات المستخدمين.

وإلى جانب قواعد البيانات القديمة المسربة، يعتقد الباحثون أن "RockYou2024" يمكن أن يساهم في سلسلة من خروقات البيانات والاحتيال المالي وسرقة الهوية في جميع أنحاء العالم.

 

f0236412-d637-45cb-8499-8842cbda9f76

كيف تحمي نفسك؟

ومن الواضح أنه لا يوجد شيء يمكنك القيام به لعكس هذا التسريب، ولكن هنالك بعض الخطوات التي يمكنك القيام بها للتأكد من أن حساباتك آمنة من جهات التهديد، ومن بينها:

إعادة تعيين كلمات المرور: يجب القيام بهذه الخطوة على الفور لجميع الحسابات المرتبطة بكلمات مرور. ويوصى بشدة باختيار كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها لا يُعَاد استخدامها عبر منصات متعددة.

ولا تختر كلمات المرور أقل من 16 حرفًا، واخترْ الكلمات أو العبارات التي تخلط بين الأحرف الكبيرة والصغيرة وبين الحروف والأرقام.

كذلك، لا تخترْ اسمك بأي شكل من الأشكال حتى لو كان مكتوبًا بشكل عكسي وأي رقم هوية وأي كلمات مرور مكونة من أرقام كاملة، على سبيل المثال، رقم لوحة ترخيص سيارتك أو رقم الضمان الاجتماعي أو رقم هاتفك أو مكتبك أو عنوانك أو تاريخ ميلادك أو ذكرى سنوية.

أخبار ذات علاقة

تنبيه لمستخدمي MacBook.. برنامج خطير يكشف كلمات المرور

 

تمكين المصادقة متعددة العوامل: يؤدي ذلك إلى تعزيز الأمان من خلال طلب تحقق إضافي يتجاوز كلمة المرور.

استخدم برنامج إدارة كلمات المرور: يساعد بإنشاء كلمات مرور معقدة وتخزينها بشكل آمن. كما يعمل على تقليل مخاطر إعادة استخدام كلمات المرور عبر حسابات مختلفة.

 

علوم وتقنية

أخبار ذات صلة

بعد استهداف 1.46 مليار آيفون.. كيف تحمي نفسك من الهجمات الإلكترونية؟
بعد استهداف 1.46 مليار آيفون.. كيف تحمي نفسك من الهجمات الإلكترونية؟
ماسك يحذر من تطبيق "واتساب": ليس آمناً على الإطلاق
ماسك يحذر من تطبيق "واتساب": ليس آمناً على الإطلاق
لماذا قررت منصة "إكس" إخفاء الإعجابات؟
لماذا قررت منصة "إكس" إخفاء الإعجابات؟
ميزة جديدة من غوغل كروم لتعزيز الخصوصية
ميزة جديدة من غوغل كروم لتعزيز الخصوصية
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC