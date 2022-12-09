اكتشاف طريقة لتحريك الأجسام دون لمسها
توصل باحثون أمريكيون، إلى طريقة جديدة لتحريك أجسام يصل حجمها إلى عشرات المليمترات باستخدام الموجات فوق الصوتية، ما يفتح الباب أمام إطلاق تطبيقات في عديد المجالات العلمية بما في ذلك مجال الروبوتات.
وجاء تقرير نقله موقع "فوتورا سيونس" الفرنسي المتخصص في البحوث والدراسات العلمية، أنّ باحثين في جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة اكتشفوا كيفية تحريك الأجسام الدقيقة والكبيرة نسبيًا ونقلها من مكان إلى آخر دون لمسها وذلك بفضل الموجات فوق الصوتية.
ونشر الباحثون، النتائج التي توصلوا إليها في مجلة "ناتور كومينيكايشن".
وأوضح التقرير، أنّ الأبحاث السابقة أظهرت النجاح في تحريك الأجسام بترتيب المليمترات أو "النانومتر"، باستخدام الموجات الصوتية أو الضوئية على التوالي، بشرط أن تكون أصغر من الطول الموجي.
وأضاف: "أما هذا البحث الجديد فيجعل من الممكن التعامل مع الأجسام الكبيرة، حيث يقدّر الجسم المتحرك في هذه الدراسة بمقاس (77.7 × 20.2 × 11.1 ملم)".
ووفقًا لما تطرق له التقرير من نتائج للدراسة: "يمكن لهذه التقنية أن تفتح الطريق أمام تطبيقات جديدة في العديد من مجالات العلوم، وكذلك في مجال الروبوتات والتصنيع، بفضل إمكانية التلاعب بالأشياء دون لمسها ودون الحاجة إلى مصدر للطاقة الداخلية".
وتُعرّف الموجات فوق الصوتية التشخيصية، بأنّها طريقة تصوير تستخدم الموجات الصوتية لالتقاط صور للأجزاء الداخلية في الجسم، وقد توفر الصور معلومات مهمة للتشخيص.
وتُجرى معظم فحوصات التصوير بالموجات فوق الصوتية من خلال جهاز تصوير خارج الجسم، ومع ذلك يتضمن بعضها وضع جهاز صغير داخل جسم الإنسان.