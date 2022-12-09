اكتشاف طريقة لتحريك الأجسام دون لمسها

توصل باحثون أمريكيون، إلى طريقة جديدة لتحريك أجسام يصل حجمها إلى عشرات المليمترات باستخدام الموجات فوق الصوتية، ما يفتح الباب أمام إطلاق تطبيقات في عديد المجالات العلمية بما في ذلك مجال الروبوتات.

وجاء تقرير نقله موقع "فوتورا سيونس" الفرنسي المتخصص في البحوث والدراسات العلمية، أنّ باحثين في جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة اكتشفوا كيفية تحريك الأجسام الدقيقة والكبيرة نسبيًا ونقلها من مكان إلى آخر دون لمسها وذلك بفضل الموجات فوق الصوتية.

ونشر الباحثون، النتائج التي توصلوا إليها في مجلة "ناتور كومينيكايشن".