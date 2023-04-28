يخوضها سلطان النيادي.. أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب اليوم
يترقب العالم، اليوم الجمعة، والعرب على وجه الخصوص، أول مهمة سير في الفضاء لرائد عربي هو الإماراتي سلطان النيادي، الذي سيكون على موعد مع التاريخ خلال مهمته.
وتعد هذه أول مهمة في تاريخ العرب، وستجعل الإمارات العاشرة عالمياً التي تخوض مهمات سير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية.
وتستغرق المهمة، التي يخوضها النيادي، يوم 28 أبريل الجاري، مع زميله ستيفن بوين نحو 6 ساعات ونصف خارج محطة الفضاء الدولية، بحسب "مركز محمد بن راشد للفضاء" بدولة الإمارات.
وتشمل المهمة إزالة وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو تمهيداً لإعادتها إلى الأرض، كما تضم إجراء تحضيرات لتركيب ألواح شمسية.
وقال سالم المري مدير "مركز محمد بن راشد للفضاء"، معلقاً عبر تويتر: "تواصلت مع رائد الفضاء سلطان النيادي، وهو على أتم الاستعداد لأول مهمة عربية للسير في الفضاء غدًا".
وأضاف: "سلطان تدرب خلال 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة، وهو جاهز لإنجازها مع زميله ستيفن بوين. كل التوفيق سلطان وستيفن .. رافقتكم السلامة".
وحول مهمته التاريخية المنتظرة، قال رائد الفضاء سلطان النيادي، عبر تويتر: "غدًا نخرج من محطة الفضاء الدولية أنا وزميلي ستيفن بوين في مهمة جديدة تضمن استدامة المحطة لتغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو والتحضير لتركيب الألواح الشمسية".
وأضاف: "بعد التدريبات الطويلة والصعبة نحن مستعدون ومعنوياتنا عالية لنخوض التحدي في هذه المهمة. غدًا لنا موعد جديد مع طموح زايد".