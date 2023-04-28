يخوضها سلطان النيادي.. أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب اليوم

يترقب العالم، اليوم الجمعة، والعرب على وجه الخصوص، أول مهمة سير في الفضاء لرائد عربي هو الإماراتي سلطان النيادي، الذي سيكون على موعد مع التاريخ خلال مهمته.

وتعد هذه أول مهمة في تاريخ العرب، وستجعل الإمارات العاشرة عالمياً التي تخوض مهمات سير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية.

وتستغرق المهمة، التي يخوضها النيادي، يوم 28 أبريل الجاري، مع زميله ستيفن بوين نحو 6 ساعات ونصف خارج محطة الفضاء الدولية، بحسب "مركز محمد بن راشد للفضاء" بدولة الإمارات.