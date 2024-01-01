وفي النقاشات الأخيرة، تم تسليط الضوء على موقف الحركة "التسارعية الفعالة" المثير للجدل من تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وأثر ذلك في تشكيل المستقبل.

ولفت التقرير إلى أن أتباع الحركة يؤمنون بتفرد الذكاء الاصطناعي وتطوره، ويعتبرون تطويره جزءًا ضروريًّا من التطور البشري بما يتجاوز القيود الحالية.

وتابع: "فيما يتعلق بالآثار المالية المترتبة، يُنظر إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على أنه فرصة مربحة لمؤيدي التسارعية الفعالة (E/acc)، لا سيما في ظل التوقعات بأن يؤثر تطور الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي العالمي".

وتوصف الحركة التسارعية بأنها تعزز "التقدم الرأسمالي التكنولوجي، مع تأكيد أهمية الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على نظام الرأسمالية.

أيضا، يعبر أنصار الحركة عن رؤيتهم لمستقبل ما بعد الإنسانية الذي تلعب فيه التكنولوجيا دورًا مركزيًّا في حل القضايا المجتمعية.