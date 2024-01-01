الذكاء الاصطناعي والربحية.. استبدال الإنسان من أجل المال
سلَّط تقرير إخباري الضوء على "الحركة التسارعية الفعالة (E/acc)" التي تدعم التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ووفق التقرير الذي نشره موقع "بزنس إنسايدر" انطلقت الحركة في العام 2023، ورغم أن أصولها الدقيقة لا تزال غير واضحة، فإنها جذبت مجموعة من الشخصيات غير المتوقعة، بما في ذلك رائد الأعمال والمستثمر الأمريكي البارز "مارك أندريسن"، وقطب صناعة الأدوية السابق "مارتن شكريلي"، الذي أدين بالاحتيال على مجموعة من المستثمرين.
وأشار إلى أن الحركة حظيت باهتمام لافت، رغم الانقسامات التي أثارتها لا سيما داخل أروقة منطقة "السيليكون فالي" موطن عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
وفي النقاشات الأخيرة، تم تسليط الضوء على موقف الحركة "التسارعية الفعالة" المثير للجدل من تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وأثر ذلك في تشكيل المستقبل.
ولفت التقرير إلى أن أتباع الحركة يؤمنون بتفرد الذكاء الاصطناعي وتطوره، ويعتبرون تطويره جزءًا ضروريًّا من التطور البشري بما يتجاوز القيود الحالية.
وتابع: "فيما يتعلق بالآثار المالية المترتبة، يُنظر إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على أنه فرصة مربحة لمؤيدي التسارعية الفعالة (E/acc)، لا سيما في ظل التوقعات بأن يؤثر تطور الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي العالمي".
وتوصف الحركة التسارعية بأنها تعزز "التقدم الرأسمالي التكنولوجي، مع تأكيد أهمية الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على نظام الرأسمالية.
أيضا، يعبر أنصار الحركة عن رؤيتهم لمستقبل ما بعد الإنسانية الذي تلعب فيه التكنولوجيا دورًا مركزيًّا في حل القضايا المجتمعية.
وقال الموقع: "غير أن هناك بعض الانتقادات التي تطال الحركة التسارعية الفعالة (E/acc)، إذ يثير النقاد مخاوف بشأن لامبالاة الحركة تجاه قضايا السلامة العامة المتعلقة بتطوير الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تحذيرات خبراء الأمن السيبراني حول المخاطر المحتملة للتطورات غير الخاضعة للرقابة في مجالات الذكاء الاصطناعي".
"كما تتعرض الحركة لانتقادات على خلفية إمكانية تهميشها للاعتبارات الأخلاقية والرأي العام، من أجل مصالحها المالية"، وفق التقرير.
وأضاف: "بينما تثير رؤيتها لإعادة تشكيل المجتمع وإعادة تعريف الحياة من خلال الذكاء الاصطناعي، مخاوف من أن القرارات المتعلقة بكيفية تشكيل الذكاء الاصطناعي لحياتنا يتم اتخاذها من قبل مجموعة أو حركة مختارة من الافراد، دون النظر إلى آراء واحتياجات وتحفظات السكان على نطاق أوسع".
يتزامن ذلك مع تحذيرات الباحثين في مجال السلامة بشأن المخاطر المحتملة المرتبطة بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي.
وأشار "بزنس إنسايدر" إلى مخاوف النقاد تجاه فكرة منح الذكاء الاصطناعي (AI) القدرة على العمل بشكل مستقل دون إشراف بشري.
ففي حال تطور الذكاء الاصطناعي إلى درجة يمكنه من خلالها التفكير والتصرف من تلقاء نفسه دون تدخل بشري، فإن الطرق الحالية التي نستخدم بها الذكاء الاصطناعي قد لا تكون فعالة أو مفيدة.
وأردف أن "عامة الناس لديهم تأثير محدود على تطوير الذكاء الاصطناعي، مقارنة بالاهتمام الذي حظيت به الحركة "التسارعية الفعالة" بين الأثرياء، وهو ما أثار مخاوف بشأن عدم توافق القيم التي يتبناها مؤيدو التسارعية (E/acc)، مع قيم عامة الناس لا سيما في ظل الانتقادات للحركة بتجاهل المخاوف الأخلاقية من أجل المكسب المالي".
وختم الموقع حديثه بالإشارة إلى أن الجدل يدور الآن حول ما إذا كان يجب الاستمرار في تطوير الذكاء الاصطناعي، أو إيقاف تطويره مؤقتًا قبل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي الخارق.
المصدر: موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي