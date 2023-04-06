مالكة "تشات جي بي تي" تتعهد بتعزيز الشفافية

تعهدت شركة "أوبن إيه آي" الناشئة، التي تملك روبوت المحادثة "تشات جي بي تي"، للسلطات الإيطالية، تعزيز شفافية برنامجها الذي حظرته روما منذ الجمعة الفائت؛ لعدم احترامه التشريعات المتعلقة بالبيانات الشخصية، وفق ما أعلنت الهيئة الناظمة المختصة.

وأوضحت الهيئة الوطنية الإيطالية لحماية البيانات الشخصية في بيان، أن "أوبن إيه آي" تعهدت تعزيز الشفافية في استخدام البيانات الشخصية (...) والضمانات المتعلقة بالقاصرين".

وأشارت الهيئة إلى أن من المفترض أن ترسل الشركة الناشئة بحلول مساء الخميس، وثيقة توضح فيها الإجراءات التي تستجيب لطلبات السلطات الإيطالية.

وأكدت الهيئة أنها "تحتفظ بالحق في تقويم الإجراءات المقترحة من قبل الشركة، قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراء الذي سيتخذ في شأن حظر تشات جي بي تي".