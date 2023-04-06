مالكة "تشات جي بي تي" تتعهد بتعزيز الشفافية
تعهدت شركة "أوبن إيه آي" الناشئة، التي تملك روبوت المحادثة "تشات جي بي تي"، للسلطات الإيطالية، تعزيز شفافية برنامجها الذي حظرته روما منذ الجمعة الفائت؛ لعدم احترامه التشريعات المتعلقة بالبيانات الشخصية، وفق ما أعلنت الهيئة الناظمة المختصة.
وأوضحت الهيئة الوطنية الإيطالية لحماية البيانات الشخصية في بيان، أن "أوبن إيه آي" تعهدت تعزيز الشفافية في استخدام البيانات الشخصية (...) والضمانات المتعلقة بالقاصرين".
وأشارت الهيئة إلى أن من المفترض أن ترسل الشركة الناشئة بحلول مساء الخميس، وثيقة توضح فيها الإجراءات التي تستجيب لطلبات السلطات الإيطالية.
وأكدت الهيئة أنها "تحتفظ بالحق في تقويم الإجراءات المقترحة من قبل الشركة، قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراء الذي سيتخذ في شأن حظر تشات جي بي تي".
وأصبحت إيطاليا، الجمعة، أول دولة تحظر "تشات جي بي تي" مؤقتاً؛ بسبب مخاوف متعلقة باستخدام البيانات الشخصية، بعد شهرين من منعها برنامجاً آخر هو تطبيق "ريبليكا" الذي وُصف بأنه "صديق افتراضي".
وعللت إيطاليا قرارها بعدم احترام البرنامج التشريعات الأوروبية، وبعدم وجود نظام للتحقق من عمر المستخدمين القصّر.
وأصدرت الهيئة الإيطالية بيانها غداة اجتماع بواسطة تقنية الفيديو مع عدد من مسؤولي "أوبن إيه آي"، من بينهم رئيسها التنفيذي سام ألتمان.
وأشار البيان إلى أن الشركة أكدت خلال هذا الاجتماع، استعدادها للتعاون مع الهيئة الإيطالية للتوصل إلى حل إيجابي للقضايا المطروحة.
أما الهيئة فشددت على أنها لا تعتزم إبطاء تطور الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي، لكنها شددت مجدداً على أهمية الامتثال للمعايير التي تحمي بيانات المستخدمين الإيطاليين والأوروبيين.