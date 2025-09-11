"واتساب" يضيف دعم الصور الحية على iOS مع الحفاظ على الصوت والحركة

في خطوة طال انتظارها من قِبل مستخدمي أجهزة آيفون، أعلنت منصة "واتساب" عن دعم الصور الحية (Live Photos) على نظام iOS، ما يتيح للمستخدمين مشاركة هذا النوع من الصور دون فقدان خصائصه الديناميكية، مثل المؤثرات الصوتية والحركة السلسة التي تميز هذه التقنية.

وكان مستخدمو "واتساب" قد عبّروا مرارًا عن استيائهم من القيود السابقة التي حوّلت الصور الحية إلى صور ثابتة أو ملفات GIF مضغوطة، ما أفقدها طابعها الأصلي، وجعلها تفتقر إلى الحيوية مقارنة بعرضها الأصلي داخل تطبيق الصور على أجهزة أبل.

تعزيز لتجربة المستخدم

والميزة الجديدة تأتي ضمن الإصدار التجريبي رقم 25.24.10.72 من "واتساب"، وهي متاحة حاليًّا لعدد محدود من مختبري النسخة التجريبية، على أن يتم تعميمها خلال الأسابيع المقبلة على جميع المستخدمين.

ولتسهيل التفاعل مع الصور، أضاف "واتساب" أيقونة مميزة تُظهر أن الصورة المرسلة من نوع Live Photo، ويمكن للمستلم تشغيلها ببساطة عبر النقر عليها.

ويُعد الحفاظ على الصورة كـ"حية" عند حفظها في تطبيق الصور على iOS من أبرز التحسينات، إذ تبقى بكامل خصائصها الأصلية، مما يوفر تجربة مشاهدة واقعية ومتكاملة.

هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًّا في جعل تبادل اللحظات الشخصية أكثر حيوية وصدقًا، حيث بات بالإمكان إرسال الصور كما التُقطت، بكل تفاصيلها الحركية والصوتية.

توافق أفضل بين iOS وأندرويد

ولم تقتصر التحديثات على أجهزة آيفون فحسب، بل شملت أيضًا تحسينات في التوافق بين الأنظمة. فبات الآن بإمكان مستخدمي أندرويد مشاهدة الصور الحية القادمة من أجهزة iOS بصيغة Motion Photos، في حين يمكن لمستخدمي أندرويد إرسال صورهم المتحركة ليتم عرضها كصور حية على أجهزة آيفون.

هذا التحديث يعالج واحدة من الفجوات التقنية القديمة بين النظامين، ويتيح تبادل الذكريات بجودتها الكاملة وخصائصها الديناميكية دون تشويه أو فقدان.

مرونة أكبر في التحكم

ومن أجل مزيد من المرونة، أضاف "واتساب" خيارًا جديدًا ضمن أدوات تحرير الصور يتيح للمستخدمين تعطيل الحركة أو الصوت في الصور الحية، في حال رغبوا بمشاركتها كصور ثابتة فقط. ويأتي هذا الخيار مكمّلًا لميزة الإرسال بجودة عالية التي أُطلقت مؤخرًا، مما يمنح المستخدم تحكمًا أكبر في طريقة مشاركة المحتوى.

وتندرج هذه التحسينات في إطار جهود شركة "ميتا"، المالكة لـ"واتساب"، لتطوير أدوات التواصل البصري والسمعي. فإلى جانب دعم الصور الحية، سبق أن أطلق "واتساب" ميزات مثل مشاركة الصور والفيديو بجودة عالية، وتوسيع قدرات المكالمات الجماعية.

ورغم أن الميزة لا تزال قيد الاختبار ولم تُعلن "ميتا" بعد عن موعد الإطلاق الرسمي، إلا أن التفاعل الإيجابي من المستخدمين الأوائل والطلب الكبير عليها، يشيران إلى قرب توفرها لكافة مستخدمي آيفون في المستقبل القريب.