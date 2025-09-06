OpenAI تدخل سوق التوظيف عبر منصة منافسة لـ"لينكد إن"

أعلنت شركة OpenAI، المطوِّرة لروبوت المحادثة ChatGPT، عن تطوير منصة توظيف جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تحمل اسم OpenAI Jobs، في خطوة من شأنها وضع الشركة في منافسة مباشرة مع شبكة لينكد إن التابعة لمايكروسوفت.

وستعمل المنصة على ربط الكفاءات المؤهلة بالشركات الباحثة عن موظفين، مع وعود بدعم الشركات المحلية والحكومات في العثور على خبرات الذكاء الاصطناعي اللازمة لخدمة مجتمعاتها. ومن المقرر إطلاقها بحلول منتصف عام 2026، وفق ما أكد متحدث باسم الشركة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تُعد فيه مايكروسوفت أكبر المستثمرين في OpenAI، بعد أن ضخت نحو 13 مليار دولار في الشركة، رغم اعتبارها منافسًا لها في مجالي البحث والإعلانات.

وفي موازاة ذلك، كشفت OpenAI عن مبادرة OpenAI Academy، وهي منصة تعليمية عبر الإنترنت تتيح التدريب على استخدامات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، من خلال برنامج اعتماد مهني يمنح شهادات معتمدة بمستويات مختلفة، تبدأ من المهارات الأساسية وصولًا إلى تخصصات دقيقة مثل "هندسة التعليمات".

وسيعتمد البرنامج على خاصية Study Mode في ChatGPT، التي تحول الروبوت إلى مدرّب يطرح الأسئلة ويقدّم التلميحات والملاحظات بدلًا من الإجابات المباشرة. وقد بدأت الشركة التعاون مع مؤسسات كبرى مثل وولمارت لإدماج هذه الشهادات في برامجها التدريبية، مستهدفة منح اعتماد مهني لنحو 10 ملايين أمريكي بحلول عام 2030.

وتأتي هذه التطورات وسط جدل واسع حول تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، إذ أعلنت شركات مثل Salesforce عن تسريحات مرتبطة بالتحول الرقمي، فيما أظهرت دراسات أن بعض الوظائف التقليدية مهددة بالاختفاء نتيجة الأتمتة. وفي المقابل، بيّنت بيانات شركة Lightcast أن الوظائف التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي تمنح رواتب أعلى من غيرها.

وأكدت فيدجي سيمو، الرئيسة التنفيذية للتطبيقات في OpenAI، أن الذكاء الاصطناعي يمثل قوة "مزعزعة" ستغير ملامح سوق العمل، لكنها شددت على أن الحل يكمن في مساعدة الأفراد على اكتساب المهارات الجديدة وربطهم بفرص عمل تتناسب مع التحولات المقبلة.