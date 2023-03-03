بينهم الإماراتي سلطان النيادي.. وصول طاقم Crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية

في مهمة فضائية هي الأطول في تاريخ العرب، وثقت مقاطع فيديو، اليوم الجمعة، لحظة التحام المركبة دراجون التي تحمل على متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزملاءه من طاقم Crew-6، بمحطة الفضاء الدولية بشكل كامل.

وتمت عملية الالتحام بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات الضرورية لإتمام هذه العملية، ما يعني وصول رواد الفضاء إلى المحطة بنجاح.