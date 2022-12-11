في مهمة تاريخية.. المستكشف الإماراتي "راشد" ينطلق إلى القمر اليوم
في أول مهمة إماراتية من نوعها، وضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، ينطلق المستكشف الإماراتي "راشد" في رحلة "تاريخية" نحو القمر، اليوم الأحد.
وسيشق المستكشف الإماراتي طريقه في الفضاء، على متن أول مركبة فضائية يابانية تنطلق نحو القمر، من قاعدة "كيب كانافيرال" الفضائية في الولايات المتحدة.
وبحسب مركز محمد بن راشد للفضاء، فإن "المستكشف سيصل منطقة غير مستكشفة من سطح القمر حتى الآن، ليقدم بيانات هي الأولى من نوعها للعالم أجمع".
ومن المقرر أن تطلق شركة "آي سبيس" اليابانية الخاصة الناشئة المركبة "هاكوتو-آر" من "كيب كنافيرال" في الساعة 0738 بتوقيت جرينتش بعد تأجيلها مرتين بسبب عمليات تفتيش على الصاروخ "سبيس إكس 9" الذي يحمل المركبة.
وتهدف مركبة شركة "آي سبيس" إلى وضع قمر صناعي صغير تابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" في مدار حول القمر للبحث عن رواسب المياه قبل أن تهبط في فوهة أطلس.
وستنشر مركبة الهبوط "إم1" المستكشف "راشد" رباعي العجلات الذي تصنعه دولة الإمارات ومسبارين آليين وجهازاً بعجلتين بحجم كرة البيسبول من وكالة الفضاء اليابانية.
وتمكنت وكالات الفضاء الوطنية بالولايات المتحدة وروسيا والصين من الهبوط على سطح القمر خلال الخمسين عاما الماضية ولكن لم تفعل أي شركة ذلك.