في مهمة تاريخية.. المستكشف الإماراتي "راشد" ينطلق إلى القمر اليوم

في أول مهمة إماراتية من نوعها، وضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، ينطلق المستكشف الإماراتي "راشد" في رحلة "تاريخية" نحو القمر، اليوم الأحد.

وسيشق المستكشف الإماراتي طريقه في الفضاء، على متن أول مركبة فضائية يابانية تنطلق نحو القمر، من قاعدة "كيب كانافيرال" الفضائية في الولايات المتحدة.

وبحسب مركز محمد بن راشد للفضاء، فإن "المستكشف سيصل منطقة غير مستكشفة من سطح القمر حتى الآن، ليقدم بيانات هي الأولى من نوعها للعالم أجمع".