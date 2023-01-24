ذكاء اصطناعي يعلم الروبوتات طي الورق
طور فريق بحثي في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس (UCLA)، مؤخرًا، ذكاء اصطناعيًا جديدًا يسمح للروبوت بمعالجة طي الورق وفن الأوريغامي، يجمع بين خوارزمية التعلم العميق والمحاكاة الفيزيائية.
وقال الباحثان ديزونغ تونغ وأندرو تشوي: "على الرغم من وجود أبحاث كبيرة في مجال الروبوتات حول التعامل مع المواد المشوهة، إلا أن التلاعب بالورق كان موضوعًا غير مستكشف نسبيًا، على الرغم من انتشار الورق في كل مكان في الحياة اليومية".
وكان الدافع وراء البحث الأخير الذي قام به تونغ وتشوي وزملاؤهما هو الافتقار إلى أنظمة طي الورق الآلية الفعالة والمباشرة، وكان الهدف الأساسي للفريق إنشاء نظام بسيط لكنه واعد يمكنه طي الأوراق باستخدام مناور آلي واحد.
إن استراتيجية التحكم في الروبوت التي اقترحها الباحثون "تعلم" سلوكيات الروبوتات من وجهة نظر جسدية، حتى يتمكنوا من التعامل بشكل أفضل مع المهام التي تنطوي على معالجة ثاقبة جسديًا.
وبشكل أكثر تحديدًا، قام الفريق بتدريب شبكة عصبية اصطناعية (ANN) داخل بيئة غير متصلة بالإنترنت تتضمن محاكاة فيزيائية لطي الورق.
وأثناء التدريب، تعلمت الشبكة كيف "يتعامل" الورق عندما يتعرض إلى قبضات مختلفة من أوضاع فيزيائية مختلفة.
ويسلط البحث الأخير الذي قام به هذا الفريق من الباحثين الضوء على قيمة الجمع بين تحليل القياس والتعلم العميق عند معالجة مشاكل التلاعب بالروبوتات في العالم الحقيقي، وكانت النتائج الأولية التي توصلوا إليها واعدة للغاية، سواء من حيث الدقة أو الكفاءة.
وفي المستقبل، يمكن أن يساعد الإطار الذي أنشأه تونغ وتشوي وزملاؤهما في تحسين قدرات الروبوتات على التعامل مع مختلف أصناف الكائنات بشكل كبير.