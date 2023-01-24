ذكاء اصطناعي يعلم الروبوتات طي الورق

طور فريق بحثي في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس (UCLA)، مؤخرًا، ذكاء اصطناعيًا جديدًا يسمح للروبوت بمعالجة طي الورق وفن الأوريغامي، يجمع بين خوارزمية التعلم العميق والمحاكاة الفيزيائية.

وقال الباحثان ديزونغ تونغ وأندرو تشوي: "على الرغم من وجود أبحاث كبيرة في مجال الروبوتات حول التعامل مع المواد المشوهة، إلا أن التلاعب بالورق كان موضوعًا غير مستكشف نسبيًا، على الرغم من انتشار الورق في كل مكان في الحياة اليومية".