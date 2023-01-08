ابتكار تقنية ذكاء اصطناعي لرصد الطفرات الجينية المسببة لأمراض الدماغ

ولا تستطيع برامج رصد تحولات الحمض النووي الحالية أن تميز الطفرات المختفية ضمن 3 مليارات جزء من الجينات البشرية، ما يدفع أطباء الوراثة إلى مراجعة تسلسل الحمض النووي بالعين المجردة، مستهلكين بذلك وقتا طويلا في محاولة رصد الطفرات.

وتوفر التقنية الجديدة حلا جديدا من خلال التعلم العميق الذي يحاكي طريقة تعلم البشر بواسطة شبكات عصبية اصطناعية، نتيجة دراسة كميات كبيرة من قواعد البيانات، ويمتاز بدقته العالية وقدرته على رصد الطفرات بسرعة.

وقال الأستاذ الدكتور جوزيف غليسون، المؤلف الرئيس للدراسة: "يصيب الصرع نسبة 4% من البشر، وتفشل الأدوية في التأثير ببعض أنواع النوبات المرافقة له، ما يستدعي تدخلا جراحيا لإزالة الجزء المرتبط بالصرع من الدماغ بهدف إيقاف النوبات، ويعود أحد أهم أسباب الصرع إلى الطفرات الجينية".