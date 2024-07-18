لقد زاد حجم المعلومات الشخصية التي نشاركها في مختلف الأنشطة بشكل كبير.

لذلك أصبح من الضروري أن تحمي بياناتك الشخصية بشكل مستمر. فقد تكون تتسوق عبر الإنترنت، أو تطلب توصيل الطعام، أو تقوم بتنزيل التطبيقات، أو تلعب إحدى الألعاب عبر الإنترنت، أو ببساطة تتصفح الويب، أو موجودًا في بلد آخر، وتكون بياناتك الشخصية قيد المراقبة.

وفيما يلي العديد من الخطوات الأساسية التي يمكنك اتخاذها لمساعدتك في الحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية أثناء السفر:

تأمين أجهزتك وحساباتك

قبل الشروع في رحلتك، تأكد من تأمين جميع أجهزتك، بما في ذلك الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية بشكل مناسب.

وقم بإعداد كلمات مرور معقدة، وطرق مصادقة بيومترية أفضل لمنع الوصول غير المصرح به. واستخدم كلمة مرور فريدة لحسابات مختلفة.

وبهذه الطريقة، إذا تم اختراق أحد هذه البيانات، فإن احتمال تأثر الباقي أقل، مما يحد من تأثير اختراق البيانات.

ويمكن لطرق المصادقة البيومترية أيضًا منع سرقة كلمة المرور أو الرقم السري الخاص بجهازك وحسابك. وبالطبع لا تشارك كلمة المرور مع أحد وقم بتغييرها بين الحين والآخر.

استخدم شبكات آمنة

تجنب الاتصال بشبكات واي فاي عامة، مثل تلك الموجودة في المطارات والمقاهي والفنادق، خاصة عند إجراء الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو إدخال معلومات مالية حساسة.

وبدلاً من ذلك، استخدم شبكة آمنة وموثوقة، مثل اتصال بيانات الهاتف المحمول الشخصي.

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وتأكد من أن مواقع الويب التي تستخدمها للأغراض المصرفية أو أغراض الدفع تستخدم تشفير https، في عنوان موقع الويب.

توخَ الحذر على وسائل التواصل الاجتماعي

كن حذرًا، وقلل من التفاصيل الشخصية التي تكشف عنها عند مشاركة الصور والتحديثات على منصات التواصل الاجتماعي أثناء رحلاتك.

وتجنب نشر تحديثات في الوقت الفعلي حول موقعك ومسار رحلتك، حيث يمكن لمجرمي الإنترنت استخدام هذه المعلومات لاستهدافك بالسرقة أو المراقبة.

وانتظر حتى تعود إلى المنزل لمشاركة تجربة سفرك كي تقلل خطر أن تصبح هدفًا.

وتذكر أن الصور تحتوي على معلومات يبحث عنها مجرمو الإنترنت. على سبيل المثال، إذا تمكن أحد المجرمين من الوصول إلى البيانات الوصفية لصورة ما، فيمكن أن تحتوي على معلومات موقعك، والتي يمكن أن تتيح له معرفة أن منزلك شاغر، مما يترك بيتك وممتلكاتك الشخصية معرضة للخطر.

قم بتعطيل البلوتوث

مثل اتصال واي فاي التلقائي بهاتفك، يمكن أن يسبب اتصال بلوتوث مشكلات، حيث يمكن أن تأتي الإشارات من أي مكان.

وإذا تركت البلوتوث الخاص بك قيد التشغيل، فيمكن للمهاجمين القريبين الاتصال بهاتفك وربما اختراق جهازك.

لذا تأكد أنه من الحكمة إبقاء البلوتوث معطلاً قدر الإمكان.