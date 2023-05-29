ريانة برناوي تنشر صوراً فريدة لألواح الطاقة الشمسية على محطة الفضاء

من جانبه، قال علي القرني زميل ريانة رائد الفضاء السعودي، حول تجاربه التي يقوم بها: "قمنا بالعديد من التجارب المختلفة خلال هذه المهمة، وأحد أهم هذه التجارب هي تجربة الاستمطار".

وتابع: "تعلمون أننا في المملكة العربية السعودية نحارب التصحر، وبالتالي فإن نتائج هذه التجربة ستمكننا من تطوير تقنيات جديدة في المستقبل وتساعدنا على الاستمطار بنسبة تتجاوز 50%".

وأردف: "هذا أمر رائع لأي دولة نسبة هجول الأمطار فيها ضئيلة وستكون هذه التجربة مفيدة ومساعدة".

وأكمل: "كذلك قمنا بالمشاركة في نشر التوعية وهي تجارب تعليمية وتوعية مع أطفال المدارس، كنا نصنع الطائرات الورقية الفضائية والألعاب النارية السائلة ولدينا في الغد تجارب عن الحرارة وهي تجربة نقل الحرارة".