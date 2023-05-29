ريانة برناوي تنشر صوراً فريدة لألواح الطاقة الشمسية على محطة الفضاء
نشرت الهيئة السعودية للفضاء صوراً فريدة التقطتها رائدة الفضاء ريانة برناوي لألواح الطاقة الشمسية الموجودة على متن محطة الفضاء الدولية.
وتظهر في الصورتين اللتين نشرتهما الهيئة عبر حسابها في تويتر مجموعات ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على سطح محطة الفضاء الدولية، بشكل مذهل.
وقدمت ريانة برناوي لمحة عن التجارب التي تقوم بها برفقة زملائها في فريق محطة الفضاء الدولية، مؤكدة استمتاعها بالعمل في بيئة الفضاء.
وفي تغريدة لها عبر تويتر قالت: "في محطة الفضاء الدولية.. القيام بالتجارب العلمية أمر ممتع! لأننا نطفو ونعمل في نفس الوقت"، مرفقة تغريدتها بصور لها من داخل المحطة وهي تطفو بفعل الجاذبية المنعدمة.
وفي كلمة لها مع الأرض قالت ريانة: "أولاً أنا شاكرة وممتنة لكل العلماء والباحثين الذين آمنوا بنا وأرسلوا أبحاثهم معنا، حتى نتمكن من مساعدتهم في إجراء أبحاثهم، هنا على متن المحطة وفي هذه البيئة الخالية من الجاذبية".
وأضافت: "أود أن أقول إن هذا النوع من البيئة تساعدنا على فهم كيف تتصرف الخلايا، وعند عودتنا سنساعد في العمل مع مطوري التجارب على الأرض، لتطوير الأساليب والبروتوكولات بطريقة تجعلها أكثر فاعلية وبالطبع الحصول على نتائج أفضل".
من جانبه، قال علي القرني زميل ريانة رائد الفضاء السعودي، حول تجاربه التي يقوم بها: "قمنا بالعديد من التجارب المختلفة خلال هذه المهمة، وأحد أهم هذه التجارب هي تجربة الاستمطار".
وتابع: "تعلمون أننا في المملكة العربية السعودية نحارب التصحر، وبالتالي فإن نتائج هذه التجربة ستمكننا من تطوير تقنيات جديدة في المستقبل وتساعدنا على الاستمطار بنسبة تتجاوز 50%".
وأردف: "هذا أمر رائع لأي دولة نسبة هجول الأمطار فيها ضئيلة وستكون هذه التجربة مفيدة ومساعدة".
وأكمل: "كذلك قمنا بالمشاركة في نشر التوعية وهي تجارب تعليمية وتوعية مع أطفال المدارس، كنا نصنع الطائرات الورقية الفضائية والألعاب النارية السائلة ولدينا في الغد تجارب عن الحرارة وهي تجربة نقل الحرارة".