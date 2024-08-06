اكتشف باحثو الأمن السيبراني طريقة جديدة يمكن للمتسللين من خلالها سرقة المعلومات الحساسة، مثل كلمات المرور، وذلك عبر التنصت على كابلات "HDMI".

الإشعاع الكهرومغناطيسي

وتستخدم الطريقة الذكاء الاصطناعي لإعادة بناء ما يُعْرَض على شاشة الكمبيوتر، وذلك عبر فك تشفير الانبعاثات الكهرومغناطيسية من كابلات "HDMI".

ويمكن القيام بذلك بسهولة باستخدام معدات محددة، إذ إنه من خلال تطبيق برمجيات التعلم العميق لتحليل تلك الإشارات الملتقطة، يمكنهم إعادة بناء النصوص والصور من شاشة الكمبيوتر بدقة تصل إلى 70٪.

وبحسب الباحثين، غالبًا ما يكون هذا المستوى من الدقة كافياً للمهاجم لفهم كلمات المرور أو البيانات الحساسة أو حتى الاتصالات المشفرة المعروضة على الشاشة.

وقد نجح نظام الذكاء الاصطناعي في تحسين محاولات التنصت السابقة، حيث خفض معدلات خطأ الأحرف بنسبة عالية جدًا.

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وكان يُعتقد أن الإشارات الرقمية المعقدة، التي تستخدمها كابلات "HDMI" تصعب عملية حدوث مثل تلك الهجمات، لكن الذكاء الاصطناعي تمكن من التغلب على هذه العقبات، مما قد يعرض ملايين مستخدمي الكمبيوتر للخطر.

سُبل الحماية

ويتطلب تنفيذ مثل هذا الهجوم خبرة فنية كبيرة ومعدات متخصصة، ويعتقد الباحثون أن المستخدمين العاديين من غير المرجح أن يكونوا مستهدفين، لكنهم حذروا من أن الوكالات الحكومية أو الشركات قد تكون أكثر عرضة للخطر من المهاجمين المتطورين.

ورجح الباحثون أن تُسْتَخْدَم تقنيات مماثلة بالفعل من قبل قراصنة متقدمين أو جهات فاعلة على مستوى دول، ويمكن للمهاجم التقاط انبعاثات كابلات "HDMI" من خارج المبنى باستخدام معدات مخفية في سيارة قريبة.

وللحماية، يوصي خبراء الأمن السيبراني بضرورة الوعي عند العمل بمعلومات حساسة، وخاصة في الأجهزة الموجودة بالقرب من النوافذ أو في الأماكن العامة.

ومن شأن استخدام الاتصالات المشفرة وتجنب عرض كلمات المرور على الشاشات الخارجية المتصلة عبر كابلات "HDMI" أن يُساعد ويخفف المخاطر المُحتملة.