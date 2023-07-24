إيلون ماسك غيّر الشعار.. عصفور تويتر الأزرق يطير بلا رجعة

نشر الملياردير الأمريكي، ومالك منصة تويتر، إيلون ماسك، الاثنين، صورة لمقر الشركة يظهر عليها رسميًّا شعار (X) بعدما تخلى عن الشعار الذي عرفت به المنصة وهو العصفور الأزرق.

وعلق ماسك على الصورة التي نشرها على حسابه في تويتر "مقرنا الليلة"، في إشارة لصورة تغيير الشعار.