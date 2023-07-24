إيلون ماسك غيّر الشعار.. عصفور تويتر الأزرق يطير بلا رجعة
نشر الملياردير الأمريكي، ومالك منصة تويتر، إيلون ماسك، الاثنين، صورة لمقر الشركة يظهر عليها رسميًّا شعار (X) بعدما تخلى عن الشعار الذي عرفت به المنصة وهو العصفور الأزرق.
وعلق ماسك على الصورة التي نشرها على حسابه في تويتر "مقرنا الليلة"، في إشارة لصورة تغيير الشعار.
واستبدل ماسك أيضًا الصورة التعريفية لحساب "تويتر" الرسمي على المنصة نفسها والذي أصبح حرف "X" مكتوب باللون الأبيض والخلفية السوداء.
وتغير اسم الحساب أيضًا إلى الحرف "X"، لكن كلمة "تويتر" بقيت بخط صغير بعد إشارة البريد الإلكتروني.
وفي ساعة مبكرة من صباح الاثنين، غيَّر إيلون ماسك، صورة حسابه على موقع "تويتر"، واضعًا الحرف "X" مكان صورته المعتادة لعشرات الملايين من المتابعين.