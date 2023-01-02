"غوغل فويس" ترصد الاتصالات المزعجة بواسطة الذكاء الاصطناعي

وعلى الرغم من توفر ميزات التعامل مع هوية المتصل في تطبيق "غوغل" سابقا، فقد أطلقت الشركة حديثا ميزات جديدة في هواتف "بيكسل" بالاعتماد على برنامج "مساعد غوغل".

ويعمل برنامج المساعد الشخصي من شركة "غوغل" على فحص المكالمات وتصنيفها وفق بيانات تسجلها خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

وتخطط الشركة لتصبح ميزة تحذير المستخدمين من المكالمات المزعجة متوفرة عند جميع مستخدمي "غوغل فويس" ممن لديهم حساب على التطبيق.

وقد تستغرق الميزة الجديدة 15 يوما حتى بدء ظهورها على التطبيق، ما يعني إمكانية استخدامها منتصف يناير/كانون الثاني 2023.

ويسعى القائمون على تطوير الميزة الجديدة إلى تحسين جودة استخدام التطبيق ورفع كفاءته، بما يسمح بزيادة شهرته وانتشاره بين مستخدمي أجهزة "أندرويد".

وتقدم شركة "غوغل" ميزة المساعد الصوتي التي يستعين بها كثيرون في جدولة المواعيد وأرشفتها وتحديدها ومتابعتها، لتصبح بذلك ميزة تقدمها الشركة الأمريكية العملاقة ضمن مجموعة من الخيارات التي يتيحها المساعد الشخصي لتوفير عوامل الراحة لمستخدميها.