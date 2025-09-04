لإطالة عمر الكمبيوتر...توقف عن هذه الأمور فوراً

لا شيء يدوم إلى الأبد، خاصة الأجهزة التقنية. لكن جهاز الكمبيوتر الخاص بك يمكن أن يعمل لسنوات عديدة إذا اعتنيت به جيدا. ومع ذلك، إذا تعطل جهازك المحمول قبل الوقت المتوقع، فمن المحتمل أن تكون أنت السبب.

وبينما لا يعرف الجميع أفضل الطرق للعناية بأجهزتهم التقنية، لذلك سنقدم لك بعض أسوأ الأشياء التي يمكنك فعلها بجهاز الكمبيوتر الخاص بك دون أن تدرك أنك تفعل شيئا خاطئا.

تجاهل ارتفاع الحرارة

الحرارة هي العدو اللدود لجهاز الكمبيوتر. وإذا ارتفعت درجة حرارة جهاز الكمبيوتر بشكل مفرط، فقد يتباطأ المعالج، ويخفض سرعته للحفاظ على درجة حرارة معقولة، أو حتى يتوقف عن العمل تماما.

فبالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية، الحل بسيط للغاية. تأكد من أن هيكل الجهاز مزود بتدفق هواء كافٍ، مع وجود فتحات تهوية ومراوح كافية للحفاظ على تدفق الهواء البارد عبر المكونات. كذلك من المهم أيضا إبعاده عن الخزائن الضيقة والأماكن الأخرى التي تحتجز الحرارة.

من ناحية أخرى، تتطلب أجهزة الكمبيوتر المحمولة عناية كبيرة. فسهولة حملها قد تؤدي إلى العديد من العادات السيئة مثل تركها في سيارة ساخنة أو على سطح قماشي مثل البطانية؛ ما قد يعيق تدفق الهواء ويسبب ارتفاع درجة حرارة الكمبيوتر المحمول.

وبدلاً من ذلك، أبقه بعيدا عن الشمس ومصادر الحرارة. وننصحك أيضاً باستخدامه فقط على سطح مستوٍ، حيث ترفعه أقدامه المطاطية عن المكتب. بشكل عام إحرص على إبعاده عن أي شيء قد يعيق تدفق الهواء.

ترك الأوساخ والغبار

بالحديث عن الحرارة، تتراكم الأتربة على جميع أجهزة الكمبيوتر بمرور الوقت؛ ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة مكوناتها وزيادة عمل مراوحها. ومع أن التنظيف المنتظم قد يساعد، إلا أنه من المهم أيضاً منع دخول أي شيء إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

على سبيل المثال، يفاقم فراء الحيوانات الأليفة هذه المشاكل. بالإضافة إلى ذلك، سيضمن وضع الكمبيوتر على الأرض امتصاص المزيد من الغبار والشعر والحطام إلى الداخل. وإذا كانت لديك سجادة، فقد تعيق عمل المروحة.

كذلك، من المهم أيضا تجنب تناول الطعام والشراب بالقرب من جهاز الكمبيوتر، أو على الأقل توخي الحذر عند القيام بذلك. فوجود فتات الطعام في لوحة المفاتيح ليس أمرا مقززا فحسب، بل قد يتلف المفاتيح أو يصعّب الضغط على بعض المفاتيح.

ومما لا شك فيه أنك سمعت ما يكفي من القصص المروعة عن أشخاص يسكبون القهوة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم؛ ما قد يدمرها تماما.

التعامل مع الكمبيوتر بإهمال

في حين أن أجهزة الكمبيوتر المكتبية تتيح لك الراحة في مكتبك، إلا أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة عرضة لشتى أنواع سوء الاستخدام. وكلما زاد سوء استخدامها، زاد احتمال إتلاف شيء ما.

على سبيل المثال هنالك أشخاص يلتقطون أجهزة الكمبيوتر المحمولة من شاشاتها، ويفتحون المفصلة من جانب واحد بقوة مفرطة، ثم يرمونها على الأريكة من الجانب الآخر من الغرفة. حتى أن البعض يستخدمون أجهزة الكمبيوتر المحمولة المغلقة كقواعد للأكواب. وقد يؤدي هذا النوع من التعامل إلى تلف مفصل الكمبيوتر المحمول، أو كسر الشاشة، أو إحداث صدع في هيكله.

وإذا كان الكمبيوتر المحمول مزودا بمحرك أقراص صلبة تقليدي دوار بدلًا من محرك أقراص الحالة الصلبة SSD، فإن رميه أو اهتزازه، خاصة إذا كان محرك الأقراص نشطا في ذلك الوقت، قد يؤدي إلى تعطله. وهذا إذا حدث ستفقد بياناتك، خاصة إذا لم تقم بنسخها احتياطيا.

سوء إدارة البطارية

مجرد أن بطارية الكمبيوتر المحمول تبدأ بـ8 ساعات من العمل لا يعني أنها ستبقى كذلك للأبد. فقد تتدهور البطاريات بمرور الوقت، وقد تنخفض إلى 3 ساعات وربما أقل.

وبينما لا مفر من هذا التدهور، ولكن حسب طريقة إدارتك لبطارية الحاسوب، قد تتدهور بشكل أسرع. فبدلاً من استنزاف طاقة الكمبيوتر المحمول باستمرار حتى 0%، ننصحك بإجراء عمليات الشحن عندما تصل البطارية إلى 15%، ومتابعة حالة البطارية في نظام ويندوز.

تجاهل السلامة الكهربائية

يستهلك جهاز الكمبيوتر الخاص بك قدرا كبيرا من الطاقة، وهو عرضة للتلف الناتج عن ارتفاع التيار الكهربائي المفاجئ، الذي قد يحدث نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، أو تشغيل جهاز آخر عالي الطاقة في منزلك، أو شبكة كهرباء غير موثوقة في مدينتك. لذلك، يجب أن يتضمن مصدر طاقة جهاز الكمبيوتر بعض وسائل الحماية الأساسية، مثل منظم التيار الكهربائي الذي يوفر حماية أكبر.

إجهاد الكابلات والمنافذ

على الرغم من أن إتلاف منفذ أو كابل USB ليس بخطورة سوء التعامل مع محوّل الطاقة، إلا أنه قد يسبب أضرارا يمكن تجنبها لجهاز الكمبيوتر. لذلك، لا تُدخل الكابلات بالقوة في المنافذ إذا لم تكن تنزلق بشكل صحيح.

والأمر نفسه ينطبق على الكابلات، حيث يجب سحب الكابل من قابس الحائط بالطريقة الصحيحة كي لا تتلفه. أما عند لف الكابل، من المهم تجنب لفه بإحكام شديد. وإذا لاحظت تآكل أو انكشاف الأسلاك الداخلية، فاستبدله فورا.