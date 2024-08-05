لا يختلف اثنان على أن شراء آيفون جديد قبل إطلاق الطراز التالي مباشرة ليس خطوة حكيمة.. فحتى إذا كنت لا تهتم بالحصول على أحدث وأعظم التقنيات، إلا أن هناك أسبابًا وجيهة للانتظار.

يذكر أنه تاريخيًّا، قدمت "أبل" هواتف آيفون الجديدة في منتصف سبتمبر، مع بدء التوافر في المتاجر خلال الأسبوع التالي لحدث الإطلاق. أي أن هاتف آيفون القادم سينطلق بعد حوالي 45 يومًا.

أفضل وقت لشراء آيفون جديد

لا يوجد حقًّا أفضل وقت لشراء آيفون جديد؛ لأن شركة "أبل" لا تغير التسعير الخاص بها كثيرًا. ومع ذلك، نوصي عادةً بالترقية إذا كان عمر هاتفك أكثر من جيلين.

ولكن هذا العام يجدر بنا أيضًا أن نتذكر أن الميزات الجديدة التي أعلنت عنها "أبل" كجزء من Apple Intelligence لن تكون متاحة إلا على أجهزة آيفون ذات الشرائح الجديدة مثل آيفون 15 Pro وPro Max، وسلسلة آيفون 16 القادمة.

لذلك؛ إذا كنت تقوم بالتبديل إلى أحدث آيفون، فقد ترغب في التفكير في الانتظار لبضعة أسابيع أو أشهر إذا أمكن.

وقد يسهل القيام بذلك الحصول على اللون وسعة التخزين التي تريدها، إذ يكون الطلب مرتفعًا عادةً فور إطلاق آيفون.

ويضمن الانتظار أيضًا أنك على دراية بأي أخطاء أو مشكلات محتملة قبل الترقية، مثل مشكلة ارتفاع درجة حرارة نظام التشغيل iOS 17 التي أثرت لأول مرة على بعض وحدات آيفون 15 Pro في وقت سابق.

أسوأ وقت لشراء آيفون جديد

في حين أنه قد لا يكون هناك أفضل وقت لشراء آيفون جديد، فمن المؤكد أن هناك أسوأ وقت. وهو أواخر يوليو حتى أوائل سبتمبر.

بعبارة أخرى، لا تشترِ آيفون مباشرة قبل أن تطلق "أبل" هاتفًا جديدًا.

وعادةً ما تتضمن أجهزة آيفون الجديدة ترقيات للكاميرا، ومعالجًا جديدًا، وميزات جديدة أخرى.

وإذا كنت لا تهتم بالحصول على أحدث آيفون، وتريد فقط الترقية إلى شيء يبدو أسرع مع عمر بطارية أطول، أيضًا يجب عليك الانتظار؛ لأنه عادة ما تقدم "أبل" خصمًا على الطرز من السنوات السابقة عند إطلاق أجهزة آيفون الجديدة.

تجنب التسوق قبل طرح الجديد

بشكل عام، عند شراء آيفون جديد، سترغب في تجنب التسوق قبل طرح الجديد مباشرةً والتفكير في أولوياتك وميزانيتك.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، قد تتساءل عما إذا كان الأمر يستحق الانتظار حتى إطلاق آيفون 16.

وعلى الرغم أنه من المستحيل معرفة ما يمكن توقعه بالضبط حتى تعلن "أبل" عن آيفون التالي، لكن الشائعات والتقارير تشير إلى أن التغييرات التالية قد تطال أحجام الشاشات التي ستصبح أكبر مع إضافة زر كاميرا مخصص، وكاميرا تليفوتوغرافية، والمعالج الذي يُطلق عليه على الأرجح اسم A18 أو A18 Pro.

لذلك؛ إذا كنت لا تحتاج لترقية هاتفك بسرعة، من الأفضل أن تنتظر إطلاق "أبل" الجيل القادم من آيفون الشهر المقبل.

عوامل يجب مراعاتها

هناك عدة عوامل يجب وضعها في الاعتبار عند شراء هاتف جديد. ميزانيتك هي الاعتبار الأكبر؛ لأنها ستحدد خياراتك.

كذلك من المهم تحديد طبيعة إستخدام الهاتف. على سبيل المثال إذا كنت تستخدم هاتفك غالبًا في مشاريع التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو وتحتاج إلى أفضل كاميرا ممكنة، فإن طرازات Pro هي الخيار الأفضل، وحجم الشاشة مهم أيضًا.

أما إذا كان لديك كمبيوتر مكتبي وهاتف، ولكن لا يوجد شيء يناسب بينهما مثل الكمبيوتر المحمول الشخصي أو الكمبيوتر اللوحي، فقد ترغب في الحصول على هاتف بشاشة كبيرة لقراءة رسائل البريد الإلكتروني ومشاهدة مقاطع الفيديو مثل طراز Pro Max.