"مُعدل بالذكاء الاصطناعي".. آلية جديدة لمحاربة المحتوى المزيف

أصبحت شريحة كبيرة من المستخدمين تقع ضحية المحتوى المعدّل، الأمر الذي دفع العديد من المنصات إلى تصنيف المحتوى الذي تم تعديله رقميا من خلال وضع علامة تشير إلى أنه مصنوع باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأعلن العديد من منصات التكنولوجيا عن تغييرات كبيرة في سياساتها بشأن الوسائط التي تم إنشاؤها وتغييرها رقميًا، لاختبار قدرتها على مراقبة المحتوى المخادع الناتج عن تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، ستبدأ ميتا بتطبيق تسميات "Made with AI"، في مايو/ أيار المقبل، على مقاطع الفيديو والصور والتسجيلات الصوتية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي المنشورة على كل من فيسبوك وإنستغرام.

وهذا الأمر يوسع سياسة الكشف عن التزوير التي كانت تتناول في السابق فقط شريحة ضيقة من مقاطع الفيديو التي تم التلاعب بها.