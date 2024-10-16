بطاقة رقمية لملفك الشخصي.. أحدث ميزة في إنستغرام

أطلقت منصة "إنستغرام" ميزة جديدة تسمى "بطاقة الملف الشخصي" وهي عبارة عن بطاقة عمل رقمية لملفك الشخصي على المنصة.

ويأتي الإطلاق الرسمي لهذه الميزة بعد بضعة أشهر من الكشف عن أن شبكة التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة ميتا اختبرت الميزة مع منشئي محتوى محددين.

طريقة أسهل للتواصل

صُمّمت بطاقات الملف الشخصي الجديدة ذات الوجهين لتسهيل مشاركة المستخدمين لحسابهم على إنستغرام مع الآخرين، حيث لا يتعين عليك إرسال اسم المستخدم الخاص بك إلى شخص ما، ويمكنك فقط مشاركة البطاقة معه.

يرى إنستغرام هذه الميزة كطريقة أسهل للتواصل مع أشخاص جدد وتكوين صداقات.

ويحتوي أحد الوجهين على بطاقة قابلة للمشاركة تسحب المعلومات من ملفك الشخصي على إنستغرام، مثل السيرة الذاتية وصورة الملف الشخصي وأي روابط أو موسيقى لديك في ملفك الشخصي، بينما يتميز الوجه الآخر برمز QR يرتبط بملفك الشخصي. ويمكنك تخصيص خلفية البطاقة بصورة من اختيارك للتعبير عن نفسك بشكل أفضل.

وسيلة موثوقة للتحقق

تستهدف هذه الميزة التي طُرحت للمستخدمين جميعهم على مستوى العالم، الأشخاص الذين يرغبون في تسويق أنفسهم وتنمية اتصالاتهم. يمكنك مشاركة بطاقة ملفك الشخصي على منصات أخرى لتشجيع الأشخاص على التحقق من حسابك ومتابعتك. وقالت شركة ميتا في رسالة بريد إلكتروني إنها تطلق الميزة استجابةً لاستخدام المزيد من أفراد الجيل الطالع لإنستغرام كنوع من السيرة الذاتية.

وأشارت الشركة إلى أن دراسة استقصائية حديثة وجدت أن أكثر من نصف أفراد الجيل الطالع يريدون أن يصبحوا مؤثرين، ولهذا السبب تتطلع الشبكة الاجتماعية إلى مساعدتهم في تقديم أنفسهم للآخرين.

وتقول إنستغرام إن المستخدمين يمكنهم مشاركة بطاقات ملفاتهم الشخصية مع المتعاونين المحتملين أو العلامات التجارية بطريقة سريعة وسهلة. وتعتقد الشركة أيضًا أنه يمكن استخدام الميزة لتكوين صداقات جديدة مع أشخاص يتشاركون اهتمامات مماثلة من خلال مشاركة بطاقة الملف الشخصي في مجموعات إنستغرام أو الأحداث عبر الإنترنت.

يذكر أنه على الرغم من أن إنستغرام سمح للمستخدمين بمشاركة حساباتهم عبر رموز QR منذ عام 2018، إلا أن بطاقات الملف الشخصي الجديدة تقدم طريقة أكثر تفصيلاً للقيام بذلك. فبدلاً من مجرد عرض رمز QR بسيط، يمكنك منح الآخرين نظرة خاطفة على اهتماماتك، مما قد يؤدي إلى المزيد من الاتصالات مقارنة برمز QR القياسي.