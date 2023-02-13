خبراء: ظهور الليزر الأخضر في سماء هاواي منبثق عن قمر صناعي صيني

كشف خبراء أن الأضواء الخضراء الغامضة التي ظهرت في سماء هاواي قبل فترة كانت من صنع قمر صناعي صيني يحلق فوق ولاية هاواي الأمريكية.

ويأتي هذا وسط تصاعد ملحوظ في التوترات بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب حادث منطاد تجسس صيني حلق فوق الولايات المتحدة.