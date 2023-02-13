خبراء: ظهور الليزر الأخضر في سماء هاواي منبثق عن قمر صناعي صيني
كشف خبراء أن الأضواء الخضراء الغامضة التي ظهرت في سماء هاواي قبل فترة كانت من صنع قمر صناعي صيني يحلق فوق ولاية هاواي الأمريكية.
ويأتي هذا وسط تصاعد ملحوظ في التوترات بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب حادث منطاد تجسس صيني حلق فوق الولايات المتحدة.
ونشر علماء من المرصد الفلكي الوطني الياباني (NAOJ) فيديو مريب يظهر أضواء ليزرية خضراء تتحرك في السماء الملبدة بالغيوم فوق قمة بركان ماوناكي في هاواي في الـ28 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ورجح المرصد أن الأضواء كانت على الأرجح من قمر صناعي تابع لوكالة "ناسا"، إلا أن أنتوني مارتينو، الذي يعمل في مهمة قمر "ICESat-2" الصناعي الأمريكي، نفى ذلك، وقال إن هذه الأضواء "ليست ناتجة عن أي من الأجهزة التابعة لناسا".
وأجرى الدكتور ألفارو إيفانوف وزملاؤه، محاكاة لمسار الأقمار الصناعية، التي لديها أدوات يمكنها إصدار أضواء مماثلة، وبالاستعانة ببيانات "Orbital Focus"، وهي خدمة مراقبة لحركة الأقمار الصناعية في المدار، وجدوا أن القمر الصناعي الصيني "Daqi-1 / AEMS" كان يحلق فوق المنطقة في ذلك الوقت، ما يرجح أنه المسؤول عن هذه الأضواء.
يذكر أن "Daqi-1 / AEMS" هو قمر صناعي صيني مجهز بمعدات لمراقبة البيئة والمناخ تعمل من خلال إطلاق أشعة ليزر نحو الأرض وتحليل انعكاسها، ومع ذلك من المستبعد أن يطمئن ذلك الكشف قلوب الأمريكيين، نظراً لأن الصين زعمت أن منطاد التجسس، الذي تم إسقاطه قبل أيام "كان يراقب المناخ والبيئة أيضاً".
وقال علماء المرصد: "نحن نقدر حقًا جهود من ساعدوا في تحديد مصدر الضوء، ونحن آسفون بشأن ارتباكنا فيما يتعلق بهذا الحدث".