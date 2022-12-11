المستكشف راشد في طريقه لجعل الإمارات رابع دولة تصل إلى القمر
انطلق المستكشف الإماراتي "راشد" إلى القمر، اليوم الأحد، في رحلة تستغرق 5 أشهر، في أول مهمة إماراتية وعربية من نوعها نحو سطح القمر، في خطوة تاريخية قد تجعل الإمارات رابع دولة تصل إلى القمر.
وعلى الرغم من نجاح الإطلاق، إلا أن الهبوط على القمر يمثل تحديًا كبيرًا إذ فشل أكثر من ثلث مهام الهبوط على سطح القمر.
ولم ينجح في ذلك سوى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق والصين حيث تمكنوا من تحقيق هبوط سلس على القمر. بينما تعرضت الهند وإسرائيل في الآونة الأخيرة لهبوط غير ناجح انتهى بالتحطم.
وشق المستكشف راشد طريقه في الفضاء، على متن أول مركبة فضائية يابانية تنطلق نحو القمر، من قاعدة "كيب كانافيرال" الفضائية في الولايات المتحدة.
وتعتبر هذه المهمة أول مهمة إماراتية وعربية من نوعها، كما تدخل ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر.
وتابع نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لحظة إطلاق المستكشف راشد إلى القمر من داخل مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي.
مهمة "راشد"
بحسب مركز محمد بن راشد للفضاء، فإن "المستكشف سيصل منطقة غير مستكشفة من سطح القمر حتى الآن، ليقدم بيانات هي الأولى من نوعها للعالم أجمع".
وسيجوب "المستكشف راشد" كافة أرجاء سطح القمر، متنقلًا بين مواقع جديدة لم تُدرس من قبل، وفي أثناء ذلك سيلتقط عددًا من الصور والبيانات المفيدة بواسطة أجهزة وتقنيات تُستخدم للمرة الأولى، ومن ثم يرسلها إلى محطة التحكم داخل مركز "محمد بن راشد للفضاء" على الأرض.
ومن المقرر في المهمة تحديد مدى فاعلية عمل هذه الأجهزة على الأسطح القاسية، للحصول على دراسة أولية قبل الانطلاق في تحقيق إستراتيجية مشروع المريخ 2117.
أهداف المهمة
تهدف مهمة المستكشف راشد لتحقيق عدد من الأهداف العلمية والتقنية، وأبرزها تطوير تقنيات الروبوتات الخاصة بأنظمة مركبات الاستكشاف، ودراسة مواقع سيتم اكتشافها للمرة الأولى على سطح القمر، وإجراء دراسات وتحليل لنوعية الغبار الموجود على سطح القمر.
كما سيتم إجراء اختبارات لدراسة التربة القمرية، ودراسة الخصائص الحرارية للهياكل السطحية، ومعرفة خصائص الغلاف الكهروضوئي القمري، وكذلك قياس حجم البلازما والإلكترونيات الضوئية وجزيئات الغبار الموجودة في الجزء المضيء لسطح القمر.
ويتوقع أن تسهم مهمة المستكشف "راشد" في إعطاء دفعة قوية لتحقيق رؤية الإمارات في بناء مستوطنة بشرية على كوكب المريخ بحلول عام 2117.