المستكشف راشد في طريقه لجعل الإمارات رابع دولة تصل إلى القمر

انطلق المستكشف الإماراتي "راشد" إلى القمر، اليوم الأحد، في رحلة تستغرق 5 أشهر، في أول مهمة إماراتية وعربية من نوعها نحو سطح القمر، في خطوة تاريخية قد تجعل الإمارات رابع دولة تصل إلى القمر.

وعلى الرغم من نجاح الإطلاق، إلا أن الهبوط على القمر يمثل تحديًا كبيرًا إذ فشل أكثر من ثلث مهام الهبوط على سطح القمر.

ولم ينجح في ذلك سوى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق والصين حيث تمكنوا من تحقيق هبوط سلس على القمر. بينما تعرضت الهند وإسرائيل في الآونة الأخيرة لهبوط غير ناجح انتهى بالتحطم.