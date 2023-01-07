لوح خشبي يتحكم بالمنزل الذكي دون هاتف نقال أو أوامر صوتية

أطلقت شركة "ماي لاب" اليابانية لحلول المنازل الذكية، لوح "ماي بورد" الخشبي القادر على التحكم بجميع الأجهزة الذكية في المنزل باختلاف منصاتها، بالاعتماد على لغة "ماتر" المشتركة بين التجهيزات الذكية.

وعلى الرغم من سهولة استخدام الهواتف الذكية أو الأوامر الصوتية للتحكم بالمنزل الذكي، تتسبب الأوامر الصوتية أحيانا بأخطاء متعلقة بسوء فهم الصوت وتنفيذ المهمة المطلوبة، أما تطبيقات الهاتف الذكي فتشتت انتباه المستخدم، ومستشعراتها ليست دقيقة بما يكفي لالتقاط بيانات الأجهزة الذكية.

ويحتاج تعديل تفاصيل الحرارة والإضاءة واجهة متخصصة توفر الدقة والسرعة اللازمة لتعديل الأمر المطلوب وبرمجة سلاسل الأوامر الذاتية.

في هذا الإطار، حاولت الشركة إيجاد واجهة أذكى من أزرار التشغيل وأقل تعقيدا من الشاشات الذكية، ما دفعها إلى ابتكار اللوح الخشبي القادر على تشغيل جميع الأجهزة الذكية باختلاف منصاتها.

وأطلقت الشركة "ماي بورد" كلوح خشبي يتحول إلى واجهة تحكم عند لمسه، ويعتمد على إضاءة "ليد" لإظهار المعلومات المطلوبة، مثل الوقت والطقس والرسائل وأدوات التحكم بالإضاءة والتكييف.