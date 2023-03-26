ابتكار نوع جديد من القطن المقاوم للاحتراق

ابتكر باحثون من قسم الزراعة الأمريكي تقنية وراثية غير مسبوقة لإنتاج نوع جديد من القطن المقاوم للاحتراق من خلال تهجين أنواع عدة من القطن وتبادل الجينات فيما بينها.

وأوضح الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "بلوس ون" العلمية، آلية خلط الجينات بين أنواع القطن القابلة للاشتعال؛ ما أدى إلى ظهور صفات تقاوم النيران في نوع جديد من القطن، لكن تبقى المنتجات القطنية كما هو معلوم عرضة للاحتراق بسرعة وسهولة؛ ما قد يسبب أضرارا بالبشر عند اقترابهم من مصدر حراري.