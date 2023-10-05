الصين تتمدد في الفضاء وتطرح محطتها بديلًا لمحطة "ناسا"

تعتزم الصين توسيع محطتها الفضائية من 3 إلى 6 وحدات خلال السنوات المقبلة؛ ما يوفر لرواد الفضاء من الدول الأخرى منصة بديلة للمهام القريبة من الأرض.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقترب فيه محطة الفضاء الدولية التي تقودها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) من نهاية عمرها الافتراضي.

وقالت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء في المؤتمر الدولي الرابع والسبعين للملاحة الفضائية في باكو عاصمة أذربيجان، يوم الأربعاء، إن العمر التشغيلي لمحطة الفضاء الصينية سيكون أكثر من 15 عامًا.

وسيكون ذلك أكثر من السنوات العشر المعلن عنها سابقًا.