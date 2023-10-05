الصين تتمدد في الفضاء وتطرح محطتها بديلًا لمحطة "ناسا"
تعتزم الصين توسيع محطتها الفضائية من 3 إلى 6 وحدات خلال السنوات المقبلة؛ ما يوفر لرواد الفضاء من الدول الأخرى منصة بديلة للمهام القريبة من الأرض.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقترب فيه محطة الفضاء الدولية التي تقودها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) من نهاية عمرها الافتراضي.
وقالت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء في المؤتمر الدولي الرابع والسبعين للملاحة الفضائية في باكو عاصمة أذربيجان، يوم الأربعاء، إن العمر التشغيلي لمحطة الفضاء الصينية سيكون أكثر من 15 عامًا.
وسيكون ذلك أكثر من السنوات العشر المعلن عنها سابقًا.
وتعمل محطة الفضاء الصينية ذاتية البناء، والمعروفة أيضًا باسم "تيانجونج"، أو "القصر السماوي" باللغة الصينية، بكامل طاقتها منذ أواخر عام 2022، وتستضيف 3 رواد فضاء كحد أقصى على ارتفاع مداري يصل إلى 450 كيلومترًا.
وعند وزن 180 طنًّا بعد توسعتها إلى 6 وحدات، لا تزال كتلة "تيانجونج" لا تتجاوز 40% من كتلة محطة الفضاء الدولية التي يمكنها استيعاب طاقم مكون من 7 رواد فضاء.
لكن من المتوقع أن يتم إخراج محطة الفضاء الدولية، الموجودة في المدار منذ أكثر من عقدين، من الخدمة بعد عام 2030، وقالت الصين إنها تتوقع أن تصبح بحلول ذلك العام "قوة فضائية كبرى".
وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية العام الماضي، عندما أصبحت محطة "تيانجونج" جاهزة للعمل بكامل طاقتها، إن الصين لن "تتراخى" مع اقتراب محطة الفضاء الدولية من التقاعد مضيفة أن "بضع دول" طلبت إرسال رواد فضاء إلى المحطة الصينية.