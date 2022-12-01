إيلون ماسك: نتوقع بدء تجارب "شرائح المخ" على البشر خلال 6 أشهر

أعلن الملياردير إيلون ماسك، أمس الأربعاء، أنه من المتوقع بدء التجارب على البشر باستخدام أداة لاسلكية تطورها شركته "نيورالينك" المتخصصة في صنع شرائح المخ في غضون 6 أشهر، مضيفا أن أحد أوائل التطبيقات المستهدفة هو استعادة البصر.