تطوير أول بطارية فضائية في العالم تعمل بوقود نووي جديد

وأضاف تينزل: "يمكننا تطبيق عقود من الخبرة العملية في فصل وتنقية المواد النووية، لإعادة استخدامها وفق علوم الطاقة النووية لفائدة المجتمع".

واعتمد الباحثون على نظير "أمريسيوم-241" المشع، الذي يبلغ نصف عمره الإشعاعي 432 عاما، ويُستخدم عادة في صناعة الزجاج وأجهزة رصد الدخان وفي اختبار المعدات والآلات.

ويتوفر الوقود النووي بكثرة في مكان بناء المختبر الجديد، ما يمكن أن يؤسس لمراكز فضائية جديدة على الخريطة العالمية.

ويمكن للمركز الجديد أن يرفع نسبة التوظيف نتيجة ظهور فرص عمل جديدة إضافة إلى القوة العاملة المقدرة بحوالي 2000 شخص يعمل في المختبر البريطاني.