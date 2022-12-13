تطوير أول بطارية فضائية في العالم تعمل بوقود نووي جديد
أعلنت وكالة الفضاء البريطانية والمختبر النووي البريطاني، عن تطوير أول بطارية فضائية تعمل بوقود "أمريسيوم-241" النووي الجديد المتوفر بكثرة.
ومن المقرر بناء مختبر جديد لتنفيذ المشروع بتكلفة 23 مليون دولار، وتجهيزه بتقنيات وآلات متقدمة، حسب ما أورده موقع "interestingengineering"..
وقال الأستاذ الدكتور تيم تينزلي، مدير الحسابات في المختبر: "استخدمت السفن الفضائية مادة بلوتونيوم-238 المشعة نادرة الوجود، لتشغيل المركبات الفضائية وتسخينها، خلال الأعوام الخمسين الأخيرة، لكننا اكتشفنا وجود كميات كبيرة من نظير مشع جديد يفتح مجالات كبيرة أمام المهمات الفضائية".
وأضاف تينزل: "يمكننا تطبيق عقود من الخبرة العملية في فصل وتنقية المواد النووية، لإعادة استخدامها وفق علوم الطاقة النووية لفائدة المجتمع".
واعتمد الباحثون على نظير "أمريسيوم-241" المشع، الذي يبلغ نصف عمره الإشعاعي 432 عاما، ويُستخدم عادة في صناعة الزجاج وأجهزة رصد الدخان وفي اختبار المعدات والآلات.
ويتوفر الوقود النووي بكثرة في مكان بناء المختبر الجديد، ما يمكن أن يؤسس لمراكز فضائية جديدة على الخريطة العالمية.
ويمكن للمركز الجديد أن يرفع نسبة التوظيف نتيجة ظهور فرص عمل جديدة إضافة إلى القوة العاملة المقدرة بحوالي 2000 شخص يعمل في المختبر البريطاني.
بديل أكثر استدامة
وحملت جميع السفن والمركبات الفضائية السابقة إلى المريخ والقمر بطاريات نووية، بسبب ضرورتها التقنية لتشغيل المركبات، واعتمدت في معظمها على نظير "البلوتونيوم" المتوفر بندرة في الولايات المتحدة وروسيا فقط، ما دفع الباحثين للبحث عن بديل له.
ونتيجة للتحلل الإشعاعي لمواد البطاريات النووية، تنطلق إشعاعات نووية تدفئ المركبة الفضائية وتزودها بالكهرباء على مدى عقود من الزمن، قبل بروز الحاجة إلى إصلاحها، ومن الممكن استخدام النظير النووي الجديد في استثمارات عديدة للطاقة النووية ضمن مجالات اقتصادية مختلفة.
ومن المقرر بدء استخدام الوقود النووي الجديد في الأعوام الأربعة المقبلة، من خلال تزويد الرحلات الفضائية المقبلة بالبطارية النووية الجديدة.
وتسمح البطارية المطورة بإمداد رحلات اكتشاف القمر والمريخ، فضلا عن إتاحة المجال أمام تزويد رحلات طويلة بالوقود اللازم لاكتشاف أعماق الفضاء المجهولة.