دون شاحن في أوروبا.. ترقية كبيرة لجهاز "آيباد ميني"

أعلنت شركة أبل عن ترقية كبيرة لجهاز iPad mini، إذ يتميز حاليّا بشريحة A17 Pro ودعم نظام Apple Intelligence الجديد للشركة.

ويحافظ الجهاز اللوحي من الجيل السابع المحدث على تصميمه الصغير مقاس 8.3 بوصة مع تقديم تحسينات ملحوظة في الأداء وقدرات جديدة.

مواصفات محسنة

وفقًا لشركة أبل، توفر شريحة A17 Pro زيادة بنسبة 30% في أداء وحدة المعالجة المركزية وزيادة بنسبة 25% في أداء وحدة معالجة الرسومات مقارنة بالجيل السابق.

كما يكتسب جهاز iPad mini الجديد دعمًا لقلم Apple Pencil Pro، الذي يقدم حساسية الضغط وردود الفعل اللمسية وعناصر التحكم بالإيماءات.

وتشمل التحسينات الأخرى دعم Wi-Fi 6E ونقل بيانات USB-C بشكل أسرع وكاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل مطورة.

من جهته، يوفر Apple Intelligence ميزات أدوات كتابة وتوليد صور محسنة. ويستخدم نظام المعالجة المحلية على الجهاز وعلى السحابة للموازنة بين الأداء والخصوصية.

وستتوفر المجموعة الأولى من ميزات Apple Intelligence باللغة الإنجليزية هذا الشهر من خلال تحديث مجاني iPadOS 18.1.

دون شاحن في أوروبا

لا يأتي iPad mini 7 الجديد مع شاحن في العلبة في الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وغيرها.

ومن الراجح أن يكون هذا التغيير استجابة للوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالنفايات الإلكترونية التي سيتم فرضها بدءًا من عام 2026.

ويذكر أن بعض الدول الأوروبية التي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي تتأثر بقرار أبل ولن يأتي iPad mini 7 الجديد مع شاحن في العلبة.

ويذكر أيضًا أن أحدث طرازي iPad Pro وiPad Air، اللذين تم طرحهما في وقت سابق من هذا العام، لم يزودا بشاحن في أوروبا أيضًا.

ولا ينطبق عدم وجود شاحن في العلبة مع أجهزة iPad إلا على أوروبا في الوقت الحالي، بينما يوجد في العلبة شاحن USB-C بقوة 20 وات مع iPad mini 7 في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان والبرازيل ودول أخرى حول العالم.

إزالة البلاستيك

ومن المحتمل أن iPad mini 7 لا يتضمن ملصقات أبل في العلبة أيضًا، كجزء من هدف أبل لإزالة البلاستيك من عبواتها بحلول العام المقبل.

وهذا هو الاتجاه الذي شهدناه طوال العام، إذ تفتقر أجهزة Vision Pro وأحدث طرازات iPad Pro وiPad Air وسلسلة iPhone 16 أيضًا إلى ملصقات أبل داخل العلبة.

لكن، لا يزال بإمكان العملاء طلب ملصقات أبل إذا كانوا يشترون هذه الأجهزة من متجر رسمي للبيع بالتجزئة يتبع لشركة أبل.