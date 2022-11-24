تطوير مكعب يتحكم بأجهزة المنزل الذكي

طورت شركة "أكارا" الصينية، جهازًا جديدًا للتحكم بأجهزة المنازل الذكية، على شكل مكعب يحمل اسم "تي 1 برو".

ويتوافق المكعب "تي 1 برو" مع نظام "أبل هوم" لإدارة المنازل الذكية، ونظام المساعد الشخصي "أليكسا" من شركة "أمازون" الأمريكية.

ويعمل المكعب اللاسلكي بواسطة أزرار خاصة تختلف عن تقنيات التحكم بواسطة الصوت والحساسات، على الرغم من بعض الفوائد التي تتميز بها الأخيرة، ولكنها في المحصلة لا تغني عن الأزرار في كثير من الحالات وبشكل خاص عندما نحتاج إلى وسائل تحكم أدق.

وبواسطة المكعب الجديد، يمكن استخدام طرق عدة للتحكم بالأجهزة في المنازل الذكية، من خلال ضغطه وتدويره وهزّه ولمسِه، مع وجود 6 أزرار لاسلكية مرتبطة بأجهزة "أبل هوم"، و6 مستشعرات حركية مرتبطة بالمساعد الشخصي "أليكسا".