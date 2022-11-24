تطوير مكعب يتحكم بأجهزة المنزل الذكي
طورت شركة "أكارا" الصينية، جهازًا جديدًا للتحكم بأجهزة المنازل الذكية، على شكل مكعب يحمل اسم "تي 1 برو".
ويتوافق المكعب "تي 1 برو" مع نظام "أبل هوم" لإدارة المنازل الذكية، ونظام المساعد الشخصي "أليكسا" من شركة "أمازون" الأمريكية.
ويعمل المكعب اللاسلكي بواسطة أزرار خاصة تختلف عن تقنيات التحكم بواسطة الصوت والحساسات، على الرغم من بعض الفوائد التي تتميز بها الأخيرة، ولكنها في المحصلة لا تغني عن الأزرار في كثير من الحالات وبشكل خاص عندما نحتاج إلى وسائل تحكم أدق.
وبواسطة المكعب الجديد، يمكن استخدام طرق عدة للتحكم بالأجهزة في المنازل الذكية، من خلال ضغطه وتدويره وهزّه ولمسِه، مع وجود 6 أزرار لاسلكية مرتبطة بأجهزة "أبل هوم"، و6 مستشعرات حركية مرتبطة بالمساعد الشخصي "أليكسا".
وعلى سبيل المثال، يمكن إدارة المكعب إلى الجانب الذي يحمل رقم 1 لتشغيل وضع مشاهدة الأفلام من خلال خفض الإضاءة وإنزال الستائر، ويمكن قلبه إلى الجانب ذي الرقم 2 لتشغيل وضع الصباح من خلال رفع الستائر وتعديل الحرارة وإشعال الإضاءة وتشغيل الراديو ومكبرات الصوت.
ويمكن برمجة كل جانب من المكعب للتحكم في جهاز مختلف وضمن أوضاع مختلفة، من خلال تدوير الجهاز فقط.
ويحتاج المكعب إلى وجود جهاز "أكارا" المركزي الذي يوفر استجابة سريعة وكفاءة عالية مقارنة بالنسخ السابقة، ويمكن تحسين الكفاءة أيضا من خلال استخدامه مع أجهزة "أكارا" الذكية، ونستطيع إدارته مع عقارب الساعة لإغلاق الستائر وبالعكس.
ويعمل المكعب بفاعلية في البيئات التي تتضمن وظيفة واحدة، مثل: مكاتب العمل، إذ يمكن قلب الجهاز لتفعيل وضع المكالمات الجماعية على الإنترنت.
ويمكن استخدامه لضبط الأجهزة الذكية على وضع الليل والنهار في المنزل، فضلًا عن برمجته أيضًا لأداء مهمات مختلفة، وفقًا لموقع "ذا فيرج".
ومن المقرر أن يدعم الجهاز عمل أجهزة شركة "ماتر" الكندية قريبًا، من خلال تحديث نظامه البرمجي.
وتعمل الشركة على تحسين فائدة الجهاز ورفع كفاءته الوظيفية، من خلال تحديث واجهته البرمجية والقدرة على استخدام أوضاع مختلفة عن بعد مثل إطفاء الأضواء وإقفال الباب.