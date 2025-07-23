باحثون: الهجوم الإلكتروني على خادم مايكروسوفت طال 400 مؤسسة

قال باحثون في شركة "آي سيكيوريتي" إن حملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق تركزت على إصدارات ضعيفة من برمجيات خوادم مايكروسوفت طالت نحو 400 مؤسسة.

وهذا الرقم مستمد من إحصاء الآثار الرقمية التي اكتشفت أثناء فحص الخوادم العاملة بإصدارات ضعيفة من برنامج "شيربوينت" لمايكروسوفت، ويأتي مقارنة مع حوالي 100 مؤسسة تم إعلان تعرضها للهجوم مطلع الأسبوع.

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وتقول "آي سيكيورتي"، التي تتخذ من هولندا مقرًا، إن هذا الرقم على الأرجح أقل من العدد الحقيقي، وفق وكالة أنباء "رويترز".

وقال فايشا برنارد، كبير خبراء الاختراق في شركة "آي سيكيوريتي"، التي كانت من أوائل المؤسسات التي أبلغت عن الاختراقات: "هناك المزيد، لأنه ليس بالضرورة أن تترك كل الهجمات آثارا يمكننا البحث عنها".

وجاءت حملة التجسس بعد فشل مايكروسوفت في إصلاح ثغرة أمنية بالكامل في برنامج الخوادم الخاص بها "شيربوينت"، مما أدى إلى انطلاق حملة مكثفة لإصلاح الثغرة عند اكتشافها.

وصرّحت مايكروسوفت ومنافستها ألفابت، الشركة الأم لغوغل، بأن قراصنة صينيين من بين المستغلين لهذه الثغرة. ونفت بكين هذا الاتهام.

ولم يتم الكشف بشكل كامل عن تفاصيل معظم المؤسسات المتضررة بعد. ورفض برنارد الكشف عن هويتها.