مركز بيركلي للفضاء يشق طريقه إلى وادي السيليكون بكلفة 2 مليار دولار
أعلنت جامعة كاليفورنيا ومركز أميس للأبحاث التابع لناسا، عن خطط طموحة لبناء مركز بيركلي للفضاء بقيمة 2 مليار دولار في قلب وادي السيليكون، في خطوة لإعادة تعريف أبحاث الفضاء واستكشافه.
وبحسب تقرير نشره موقع space الأمريكي، فإن هذا التعاون الضخم قد بقي قيد التطوير لأكثر من عقدين من الزمن، مع وعود بأن يكون بمثابة مركز استثنائي للتدريب والبحث للجيل القادم من محترفي الفضاء.
كما سيدعم مركز بيركلي للفضاء مهمة ناسا المزدوجة المتمثلة في إلهام الأجيال المستقبلية من المستكشفين الفضائيين مع تقديم تقنيات الفضاء والأبحاث من أجل الصالح العام.
ووفقًا لمدير مركز أميس، يوجين تو، فإن "التعاون بين ناسا والباحثين الجامعيين يتناسب مع هذه المهمة"، مما يؤكد أهمية الشراكات في دفع صناعة الفضاء إلى الأمام.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء لهذا المشروع في وقت مبكر من عام 2026، على أن يتم ذلك بعد استكمال استعراض الشروط البيئية.
ومن المخطط أن تشغل جامعة كاليفورنيا حوالي 10٪ من المساحة المقدرة للمركز الجديد والبالغة 1.4 مليون قدم مربع، مع خطط تشمل مساحات مكتبية ومرافق بحث وتطوير، بينما سيتم تأجير باقي المرافق لمجموعة متنوعة من الصناعات الخاصة، مما يدل على الحماس الكبير والاهتمام من القطاع الخاص.
كما من المتصور أن يكون مركز بيركلي للفضاء بمثابة محرك للابتكار في مختلف المجالات، بما في ذلك الروبوتات الفضائية، وعلوم الكواكب، والطيران الآلي.
وقد عبر ألكسندر باين، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا، عن أمله في إنشاء نظام بيئي حيث يمكن لموهوبي الجامعة التعاون مع القطاع الخاص والمشاركة مع فرق البحث والتطوير الخاصة بهم، مؤكدا أن الموقع الإستراتيجي للمركز في قلب وادي السيليكون سيسهل بلا شك الشراكات والتآزر المستقبلي مع التكنولوجيا والمواهب المتطورة لوكالة ناسا.
إلى جانب تعزيز الأبحاث الرائدة، أكد التقرير أن المركز الجديد سيلعب دورًا محوريًا في توسيع القوى العاملة في مجال الطيران وتعميق الروابط بين الأوساط الأكاديمية وناسا على المستويين الجامعي والدراسات العليا.
ومن المتوقع أن يحقق هذا البعد التعليمي فوائد عميقة، ورعاية جيل جديد من المتخصصين في مجال الفضاء.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر مركز بيركلي للفضاء فرصة فريدة لمتخصصي الصناعة لتحسين مهاراتهم واكتساب الكفاءة في التقنيات الناشئة التي ربما لم يواجهوها أثناء تدريبهم الأولي.
وستشمل مجالات التركيز الرئيسية التعلم الآلي وعلوم البيانات وغيرها من التخصصات المتطورة التي تعتبر حيوية لمستقبل استكشاف الفضاء.
وأضاف التقرير أن المركز سيساهم في إنشاء اتحادات صناعية من شأنها دعم مجموعات الأبحاث المتوافقة مع أهدافه، مع التركيز بشكل خاص على موضوعات مثل طيران المستقبل، وهندسة العمليات الحيوية الفضائية، والاستشعار عن بعد، وعلوم البيانات، والحوسبة.