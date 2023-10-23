مركز بيركلي للفضاء يشق طريقه إلى وادي السيليكون بكلفة 2 مليار دولار

ووفقًا لمدير مركز أميس، يوجين تو، فإن "التعاون بين ناسا والباحثين الجامعيين يتناسب مع هذه المهمة"، مما يؤكد أهمية الشراكات في دفع صناعة الفضاء إلى الأمام.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء لهذا المشروع في وقت مبكر من عام 2026، على أن يتم ذلك بعد استكمال استعراض الشروط البيئية.

ومن المخطط أن تشغل جامعة كاليفورنيا حوالي 10٪ من المساحة المقدرة للمركز الجديد والبالغة 1.4 مليون قدم مربع، مع خطط تشمل مساحات مكتبية ومرافق بحث وتطوير، بينما سيتم تأجير باقي المرافق لمجموعة متنوعة من الصناعات الخاصة، مما يدل على الحماس الكبير والاهتمام من القطاع الخاص.

كما من المتصور أن يكون مركز بيركلي للفضاء بمثابة محرك للابتكار في مختلف المجالات، بما في ذلك الروبوتات الفضائية، وعلوم الكواكب، والطيران الآلي.

وقد عبر ألكسندر باين، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا، عن أمله في إنشاء نظام بيئي حيث يمكن لموهوبي الجامعة التعاون مع القطاع الخاص والمشاركة مع فرق البحث والتطوير الخاصة بهم، مؤكدا أن الموقع الإستراتيجي للمركز في قلب وادي السيليكون سيسهل بلا شك الشراكات والتآزر المستقبلي مع التكنولوجيا والمواهب المتطورة لوكالة ناسا.