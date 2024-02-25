5 مهام لا تطلبها من المساعد الصوتي الذكي

رغم الاعتماد بشكل متكرر على المساعدين الصوتيين، مثل Siri أو Alexa، في مهام متعددة كتحديثات الطقس أو وصفات الطهو، إلا أن استخدامها في المواقف الحرجة قد لا يكون مستحسنًا.

ورغم أنه من المحتمل ألا يواجه الأفراد أبدًا حالة طبية طارئة، إلا أنه ينبغي تجنب الاعتماد على Siri أو Alexa للحصول على المساعدة في مثل هذه السيناريوهات.

هناك أنواع من الأسئلة التي لا ينبغي عليك طرحها على المساعد الصوتي الذكي. وبالطبع، يمكنك المحاولة، لكن كن مستعدًا لبعض الاستجابات الغريبة.

في هذا السياق، جاءت نتيجة دراسة حديثة أجراها باحثون من خلال استجواب المساعدين الصوتيين حول السيناريوهات المتعلقة بالسكتة القلبية غير مرضية إلى حد كبير.