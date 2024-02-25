5 مهام لا تطلبها من المساعد الصوتي الذكي
رغم الاعتماد بشكل متكرر على المساعدين الصوتيين، مثل Siri أو Alexa، في مهام متعددة كتحديثات الطقس أو وصفات الطهو، إلا أن استخدامها في المواقف الحرجة قد لا يكون مستحسنًا.
ورغم أنه من المحتمل ألا يواجه الأفراد أبدًا حالة طبية طارئة، إلا أنه ينبغي تجنب الاعتماد على Siri أو Alexa للحصول على المساعدة في مثل هذه السيناريوهات.
هناك أنواع من الأسئلة التي لا ينبغي عليك طرحها على المساعد الصوتي الذكي. وبالطبع، يمكنك المحاولة، لكن كن مستعدًا لبعض الاستجابات الغريبة.
في هذا السياق، جاءت نتيجة دراسة حديثة أجراها باحثون من خلال استجواب المساعدين الصوتيين حول السيناريوهات المتعلقة بالسكتة القلبية غير مرضية إلى حد كبير.
واللافت للنظر أن 9 فقط من أصل 32 مساعدًا قالوا إنه من الضروري الاتصال بالرقم 911 من دون تردد، بينما قام الآخرون بتوجيه المستخدمين إلى موقع ويب للحصول على تعليمات الإنعاش القلبي الرئوي.
وفيما يلي مهام يجب عليك إدارتها بشكل مستقل، ولا تطلبها من المساعد الصوتي الذكي.
1- طبية.. من الآمن استشارة طبيبك مباشرة بدلاً من الاعتماد على Siri أو Google أوAlexa . اتصل بطبيبك عبر الهاتف للحصول على التوجيه المهني.
2- الاتصال والتحقق.. إذا كنت تريد التحقق مما إذا كان متجر محلي ما يحتوي على أحد العناصر الموجودة في المخزون، فبادر بالعثور على رقم الاتصال بنفسك. وبالمثل، عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع خدمات الطوارئ، فمن الأفضل الاتصال بالرقم 911 مباشرة.
3- التعامل مع أموالك.. في حين أن المساعدين الصوتيين يقدمون التكامل مع تطبيقات البنك أو بطاقات الائتمان، إلا أن هناك مخاوف أمنية صحيحة فيما يتعلق بالبيانات الصوتية.
ومن المحتمل أن يقوم المتسللون الماهرون باختراق هاتفك وتسجيل صوتك واستغلاله للوصول إلى حساباتك. لمزيد من الأمان، يُنصح بالوصول إلى خدمات البنك الذي تتعامل معه من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي أو تطبيق الهاتف المحمول.
4- الطعام أو النبات.. يستطيع مساعدك الصوتي مساعدتك في نظامك الغذائي، ولكن هناك أنواع معينة من الأطعمة والنباتات لا يمكننا تناولها. ننصحك بعدم الاعتماد عليه لمساعدتك في التمييز بين النباتات؛ لأن بعضها قد يكون سامًا.
إذا لم تكن متأكدًا من بعض أنواع النباتات، فاسأل أحد المتخصصين، ولا تعتمد أيضًا على مساعد افتراضي للحصول على نصائح حول الطعام أو النظام الغذائي. بدلا من ذلك، اسأل خبير الصحة الخاص بك. ومع ذلك، هناك بعض الاستفسارات الغذائية التي يمكنك أن تطلبها، مثل عدد السعرات الحرارية، وكمية السكر أو الدهون أو البروتين في شيء ما.
5- التعامل مع الأزمات.. يستطيع المساعد الصوتي الذكي أن يوفر لك المعلومات الدقيقة عن أقرب محطة وقود أو توقعات الطقس، ولكن إذا كنت في محنة، فإن المساعد الافتراضي يفشل بشكل خطير في بعض الأحيان.