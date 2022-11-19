بتأخير تاريخي.. أبل تواجه أزمة في توصيل طرازات "أيفون 14 برو"

كشفت تقارير تقنية نقلاً عن مصادر مقربة من شركة أبل أن الأخيرة تواجه أزمة خانقة في توريد هواتف "أيفون 14 برو" لمشتريها، وتصل أوقات الانتظار لفترات طويلة يصعب تخيلها.

ووصف موقع AppleInsider أن أوقات الانتظار لطرازات "أيفون 14 برو" عالية الجودة من أبل وصلت لمستويات "تاريخية"، ورغم ذلك لا يختار المستهلكون طرازات أرخص.

وأشار إلى أن شركة أبل تكافح حالياً لتوفير الهواتف لملاكها مع استمرار اضطرابات سلسلة التوريد مع اقتراب موسم العطلات الذي تتزايد فيه الطلبات على الهواتف.

وفي مذكرة للمستثمرين من شركة UBS للخدمات المالية، وجد المحلل David Vogt أن أوقات انتظار طرازات "أيفون 14 برو" وصلت إلى 34 يومًا في معظم الأسواق، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ويمثل هذا المعدل الزمني للتاخير زيادة كبيرة عن واقع 7 أيام في أوائل نوفمبر و19 يومًا في أكتوبر حسب التقرير.

وكانت التوقعات تشير إلى شراء المستهلكين أحد طرازات "أيفون 14" منخفضة المستوى بسبب أوقات الانتظار الطويلة، لكن الأمر كان عكس ذلك، حسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة أبل في بيان إنها تشهد "طلبًا قويًا" على طرازات "برو" الخاصة بها، وحذرت من أن "العملاء سيختبرون أوقات انتظار أطول لتلقي منتجاتهم الجديدة".

وتأتي أوقات الانتظار الأطول تزامناً مع تعامل الشركة مع قيود سلسلة التوريد وزيادة قيود كورونا في منشأة التجميع الرئيسية في تشنغتشو في الصين، والتي قالت الشركة سابقًا إنها تعمل بقدرة مخفضة بشكل كبير.

وتتوقع شركة خدمات الاستثمار أن تصل شحنات أيفون إلى 83 مليون وحدة لربع ديسمبر، وهو أقل قليلاً من 86 مليون وحدة توقعت في نوفمبر، وفقًا لتقارير AppleInsider.

وتعتقد UBS أن الشركة - بقيادة الرئيس التنفيذي تيم كوك - تواجه بعض المخاطر إذا لم تستطع تلبية الطلب على هواتفها الذكية خلال موسم العطلات.

من جهته، قال المدير المالي لشركة أبل Luca Maestri في وقت سابق إن الشركة تتوقع تباطؤ نمو الإيرادات على أساس سنوي في ربع ديسمبر مقارنة بالربع السابق، مشيرًا إلى قوة الدولار الأمريكي والضعف المستمر في الاقتصاد الكلي.

ومن المحتمل أن يكون الافتقار إلى الحماس بين المستهلكين ناجما عن زيادات الأسعار في الأسواق خارج الولايات المتحدة والتضخم، ما دفع المستهلكين إلى التمسك بأجهزة أيفون القديمة بدلاً من شراء أحدث طراز.

وأبلغ المستخدمون الذين اشتروا "أيفون 14" عن العديد من المشكلات في الهاتف، مثل مشاكل الاتصال الخلوي والكاميرات المهتزة والجهاز الذي يقيد بشكل عشوائي أثناء الشحن.