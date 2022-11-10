منها "السماعة القاتلة".. تعرّف على أغرب أدوات الواقع الافتراضي

بلغ جنون التكنولوجيا حدودًا تخطت المعقول، وباتت خارج السيطرة، وأخذت مسارات لا يمكن توقعها، حيث بلغت مؤخرًا حد ابتكار سماعة واقع افتراضي "تقتل صاحبها بالفعل".

وقدّم بالمر لوكي، الرجل المسؤول عن منصة الواقع الافتراضي (VR) الخاصة بشركة "ميتا"، أحدث اختراعاته مؤخرًا، وهي عبارة عن سماعة يمكن أن تقتلك في الحياة الواقعية.

وينضم هذا "الابتكار القاتل" إلى قائمة طويلة من أجهزة الواقع الافتراضي الغريبة، من سماعة رأس مزودة بثلاث شاشات إضافية، إلى جهاز غريب ينفخ الروائح المثيرة في أنفك، نستعرضها فيما يلي:

السماعة القاتلة

السماعة مستوحاة من سلسلة رسوم متحركة، يدمر فيها دماغ المستخدم على الفور عندما يموت في لعبة افتراضية.

ويبدو وكأنها سماعة رأس عادية بصرف النظر عن "وحدات الشحن المتفجرة" الثلاث المرعبة فوق العدسة التي تشير إلى جمجمة المستخدم، وعندما يموت المستخدم تقريبًا أثناء اللعب، تطلق الوحدات النار على رأسه، فتقتله في الحياة الواقعية في نفس الوقت.

الجهاز مستوحى من "Sword Art Online"، وهي سلسلة الرسوم المتحركة التي تتميز بلعبة VR وتحمل نفس الاسم، ويمكن الوصول إليها باستخدام خوذة تسمى "NerveGear"، والتي تحفز الحواس الخمس للمستخدمين عبر عقولهم.

وفي هذه السلسلة، يمكن للاعبين تجربة شخصياتهم داخل اللعبة والتحكم فيها بأذهانهم أثناء ارتداء السماعة، ولكن عندما يقوم 10000 لاعب بتسجيل الدخول إلى اللعبة عبر الإنترنت لأول مرة، يكتشفون أنهم غير قادرين على تسجيل الخروج، وأن إزالة خوذتهم ستكون قاتلة.

وفي لعبة "الأنمي"، احتوت السماعة على باعث للميكروويف يمكن زيادة طاقته إلى مستويات قاتلة، لكن "لوكي" استخدم بديلًا، وهو وحدات شحن متفجرة مرتبطة بجهاز استشعار يمكنه اكتشاف الضوء، بما في ذلك عندما تومض الشاشة باللون الأحمر بتردد معين للإشارة إلى الموت الافتراضي.

أداة شم الروائح خلال اللعب

طور باحثون من جامعة "ستوكهولم" آلة تسمح بشم الروائح أثناء استخدام نظارات الواقع الافتراضي يمكن تركيبها على وحدة التحكم اليدوية لسماعة "HTC Vive" لتفجير الروائح التي يستشعرها أنف المستخدم أثناء اللعب.

ويحتوي الجهاز على روائح سائلة يتم امتصاصها في مادة تشبه الإسفنج، ويتم توجيهها إلى فتحتي الأنف في أوقات مختلفة أثناء اللعب أثناء ارتداء سماعة الرأس.

ويتألف الجهاز الذي يسمى "أولفاكتوميتر" من 4 صمامات يتصل كل منها بقناة، وفي وسطها مروحة تجذب الهواء، ويساعد الحاسوب في التحكم بالقنوات بدرجات متفاوتة لإنتاج روائح مختلفة.

جهاز محاكاة التقبيل

في مجموعة "Future Interfaces Group" التابعة لجامعة "كارنيجي ميلون" في "بيتسبرغ" بولاية بنسلفانيا الأمريكية، ابتكر الباحثون نموذجًا أوليًا لنظارات الواقع الافتراضي التي تحاكي أحاسيس التقبيل.

وتم تجهيز "Oculus Quest 2" بتكنولوجيا اللمس، مما يعني أنه يحاكي اللمس من خلال تطبيق القوى والاهتزازات والحركات على أجزاء من الجسم.

وتستخدم مجموعة رقيقة من محولات الطاقة المدمجة في الجانب السفلي من سماعة الرأس لتوجيه طاقة الموجات فوق الصوتية إلى أجزاء مختلفة من الفم، ولا يتطلب وضع أي معدات على فم المستخدم أو داخله؛ وبدلًا من ذلك، تستقر المكونات فوق الأنف مباشرة.

سماعة الشاشات الثلاث

أنتج باحثون نظارة واقع افتراضي مزودة بثلاث شاشات تعمل كواجهة مستخدم لأولئك الذين يقفون في مكان قريب، مما يمكنهم من التأثير والتفاعل مع البيئة الافتراضية "من خلال لمس النقطة المقابلة في أي من الشاشات".

وتعمل الشاشات الثلاث في نظارة "FaceDisplay"، باللمس بمواجهة الخارج، مما يسمح ليس فقط لمن يرتديها بتجربة عالم افتراضي، بل المتفرجين أيضًا.

وتحتوي سماعة الرأس على شاشة واحدة في المقدمة واثنتين على كل جانب، وتعرض جميعها نفس التجربة التي يراها مرتدي الجهاز.

نظارة تقييد الأنفاس

على الرغم من أنها لا تبدو قاتلة مثل "NerveGear" من بالمر لوكي، إلا أن سماعة الرأس المسماة "AirRes" تتميز بمرفق يبدو مخيفًا يمكن أن يأتي بنتائج عكسية بشكل مروع.

وابتكر الباحثون في جامعة سالزبورغ "AirRes" التي تحتوي على مرفق يمكنه التحكم في مقدار الهواء الذي يمكن أن يتنفسه مرتديه.

وقال المطورون إنه يمكن استخدامها لجعل سيناريوهات الواقع الافتراضي مع تقييد إمدادات الهواء، أكثر واقعية، مثل البيئة التي يتعرض لها رجل الإطفاء.

كما يمكن استخدامها لألعاب الواقع الافتراضي التي تتطلب من اللاعبين استخدام أنفاسهم، مثل نفخ البالون أو النفخ على الشموع.

ولتطوير الجهاز، استخدم الباحثون مستشعرًا لتدفق الغاز من الدرجة الطبية، متصلًا بقناع بصمام هواء قابل للتعديل.

وفي أحد سيناريوهات الاختبار، وضع الباحثون المشاركين في بيئة دخانية افتراضية، كما لو كانوا رجال إطفاء، وحدَّ القناع من تدفق الهواء مع اقتراب المشاركين من النار، تمامًا كما لو كانوا هناك حقًا.

صندوق غوغل الاقتصادي

غالبًا ما تكلف سماعات الواقع الافتراضي مبالغ كبيرة، والعديد منها متاح فقط للمطورين، ولكن بضربة عبقرية، قامت شركة غوغل بإضفاء الطابع الديمقراطي على التجربة من خلال إنشاء سماعة رأس رخيصة مصنوعة من الورق المقوى ومتاحة على نطاق واسع.

وتم تقديم سماعة الرأس منخفضة التكلفة في مؤتمر مطوري Google I/O 2014 وأتيحت للجمهور على موقع الشركة على الويب.

ويمكن للمستخدمين تجميع الورق المقوى المسطح في حاوية ثلاثية الأبعاد يمكن رفعها إلى العيون.

وسيتم فتح هاتف ذكي ليكون بمثابة شاشة عرض، وتتم مشاهدته من خلال عدسات بلاستيكية خاصة مع تطبيق خاص يعرض المحتوى مثل الصور ثلاثية الأبعاد والفيديو.

وتم تصميم عارض "Google Cardboard" بواسطة مهندسي الشركة، وكان الهدف منه أن يكون نظامًا منخفض التكلفة لتشجيع الاهتمام والتطوير في تطبيقات الواقع الافتراضي، وفي مارس من العام الماضي، توقف "Google Store" عن بيع "Cardboard".

نظارة منتجات أبل

لم تنجز شركة أبل بعد نظارتها للواقع الافتراضي التي كثر الحديث عنها، ولكن شركة كندية تدعى "Metatecture" طورت نظارة واقع افتراضي أطلقت عليها "AirVR"، توصف بأنها "الطريقة الأكثر تكلفة لتجربة الواقع الافتراضي".

وتضم النظارة تلك في الأساس زوجًا من النظارات الواقية التي يمكن أن يكون فيها أيفون أو أيباد مثبتًا ليكون بمثابة الشاشة.

وكانت هناك نسختان من "AirVR"، إحداهما كبيرة بما يكفي ليناسب جهاز أيفون، والأخرى أكبر بكثير ليناسب جهاز أيباد.

وعلى غرار "Google Cardboard"، تم تصميم "AirVR" لجعل الواقع الافتراضي أكثر سهولة، ولكن يبدو أن ربط جهاز أيباد ثقيل بوجه المستخدم كان أمرًا غريبًا بحيث لا يمكنه الحصول على الكثير من الدعم العام للفكرة.

ولسوء حظ "Metatecture"، فإن حملة التمويل عبر منصة "Kickstarter" لجلب "AirVR" إلى السوق لم تنجح بعد.