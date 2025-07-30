مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. ميزات جديدة لتحرير الصور في "فوتوشوب"

أعلنت شركة "أدوبي" الرائدة في مجال برمجيات الإبداع الرقمي، إطلاق ميزات جديدة لتحرير الصور في "فوتوشوب"، من بينها تكبير الصور، ودمج الكائنات بالذكاء الاصطناعي.

التكبير التوليدي

وستحسن ميزة "التكبير التوليدي" دقة الصورة حتى 8 ميجابكسل. وتعد هذه الميزة مفيدة لاستعادة تفاصيل الصور القديمة، أو تكبير الصور للطباعة، أو استخدام أصول من منصات مختلفة.

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المزج المثالي

وفي عام 2024، أعلنت "أدوبي" عن ميزة تسمى "مشروع المزج المثالي"، التي تعمل على تصحيح الألوان والظلال والإضاءة للعناصر الجديدة المضافة إلى صورة موجودة.

وتتمثل الفكرة في جعل العنصر الجديد، مثل كرسي أريكة في غرفة، يمتزج مع البيئة المحيطة. أما الآن فتطلق "أدوبي" هذه الميزة تحت اسم "Harmonize"؛ ما يتيح لك وضع كائن في مشهد، وإزالة خلفيته، واستخدام "فوتوشوب" لضبط اللون والإضاءة والظلال ودرجات الألوان لتناسب الكائن في المشهد.

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إزالة الكائنات

وأطلقت "أدوبي" أيضًا أداة محسنة لإزالة الكائنات. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه في السابق، عند استخدام التعبئة التوليدية لإزالة الكائن، كانت الأداة تحلل المشهد بأكمله لملء فراغ الكائن التي تمت إزالته؛ ما أدى أحيانًا إلى ظهور آثار غير مرغوب فيها في الصورة. لكن "أدوبي" أعادت تصميم هذه الميزة للتركيز فقط على إزالة الكائن وملء الفراغ بالخلفية.

وستساعد هذه الميزات الجديدة على توفير الوقت، وتخفيف الضغط على سير العمل، وتولي بعض المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً نيابة عن المستخدم.

وتتوفر هذه الميزات في الإصدار التجريبي من "فوتوشوب" على إصدارات الكمبيوتر والويب. كما تتوفر ميزة التنسيق أيضًا على تطبيق "فوتوشوب" الجديد لنظام "iOS" من خلال برنامج الوصول المبكر.