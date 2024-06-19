هل يتنبأ الذكاء الاصطناعي بمستويات القلق قريبا؟

ابتكر باحثون في جامعة سينسيناتي الأمريكية نظامًا مدعوما بالذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بدقة بمستويات القلق من خلال مهمة بسيطة لتقييم الصورة، إلى جانب بعض المتغيرات السياقية. ويمكن لهذا التقدم أن يعزز بشكل كبير الكشف المبكر عن القلق وإدارته.

وبحسب تقرير نشره موقع "ميديكال اكسبريس"، يتميز القلق بالخوف الشديد والمستمر في غياب تهديد محدد. ويمكن للقلق المزمن أن يؤثر بشدة على الصحة العقلية والجسدية والعلاقات والمهن ونوعية الحياة بشكل عام.

وشدد الباحثون في الدراسة على انتشار القلق في كل مكان عبر مراحل الحياة المختلفة وطبيعته المرتبطة.

وأوضحوا: "يستفيد نهجنا، المسمى Comp Cog AI، من الحد الأدنى من الموارد الحسابية ومجموعة صغيرة من المتغيرات المهمة لعمليات الحكم. وتدمج هذه الطريقة الإدراك الحسابي مع الذكاء الاصطناعي، وتبتعد عن الاعتماد التقليدي على كميات هائلة من البيانات الاجتماعية أو الطبية أو النفسية، ومتطلبات الطاقة الكبيرة لأجهزة الكمبيوتر العملاقة."