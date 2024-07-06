انتظرها كثيرون.. "غوغل مابس" تطرح ميزة جديدة

يفضل بعض الأشخاص استخدام عداد السرعة الخاص بسياراتهم، ولا بأس بذلك، ومع ذلك، يعتمد سائقون آخرون على عداد سرعة تطبيقات الملاحة؛ لأنهم ينظرون فعلًا إلى الشاشة عند اتباع المسار المقترح، لذلك يصيبون عصفورين بحجر واحد، إذ يمكنهم رؤية مدى السرعة التي يسيرون بها والمكان الذي يتجهون إليه.

وبوصفها تطبيق الملاحة المحمول رقم واحد في العالم، كانت خرائط "غوغل" متخلفة عن منافسيها من هذا المنظور، إذ إنه لا يوجد عداد سرعة على الشاشة الرئيسية لتطبيق الخرائط الخاص بها.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن عداد السرعة في تطبيقات الملاحة أكثر دقة من عداد سرعة السيارة، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه يوضح القيمة المحسوبة باستخدام بيانات نظام تحديد المواقع العالمي GPS. بينما عداد السرعة في سيارتك يمكن أن يشير إلى قيم غير دقيقة بمجرد تركيب إطارات أصغر أو أكبر حجمًا.

يبدو الآن أن "غوغل" قد بدأت بإطلاق ما يمكن أن يكون الإصدار الذي طال انتظاره لعداد السرعة لمزيد من المستخدمين، بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون خرائط "غوغل" على أندرويد وآيفون وكار بلاي وغوغل أوتو.

فقد لاحظ كثير من المستخدمين أنه فُعِّل عداد السرعة على أجهزتهم، مع أن "غوغل" لم تصدر بعد إعلانًا عامًا حول مدى توفر عداد السرعة على المزيد من الأجهزة.

معلومات السرعة

مع توفر معلومات السرعة في الوقت الفعلي على التطبيقات المنافسة، فإن إمكانيات "غوغل" على هذه الجبهة تقتصر على الحد الأقصى للسرعة للطريق الذي تقود فيه.

وهذا يعني أن خرائط "غوغل" لن تعرض سرعتك الحالية وما إذا كنت قد تجاوزت الحد الأقصى أم لا، بل ستعرض فقط الحد الأقصى لكل جزء من الطريق.

أخبار ذات علاقة خطأ "كارثي" من خرائط غوغل كاد يتسبب بكارثة (فيديو)‎

وهذه المعلومات دقيقة للغاية، وتُجْرَى التحديثات في الوقت الفعلي عندما تدخل طريقًا جديدًا في حد سرعة مختلفة، مثلاً عند الدخول إلى طريق سريع أو الخروج منه.

ومع ذلك، يعد Waze هو الخيار الأفضل إذا كنت مهتمًا بشكل خاص بمعلومات السرعة خلف عجلة القيادة. فالتطبيق يعرض السرعة الحالية بناءً على معلومات GPS ، والحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطريق الذي تسير عليه، ويصدر تحذيرات صوتية ومرئية عند تجاوزك الحد الأقصى.

الانتباه إلى إشارات الطريق

في حين أن تطبيقات الملاحة يمكنها إظهار مدى سرعة قيادتك والحد الأقصى للسرعة على الطريق، يجب عليك دائمًا الانتباه إلى إشارات الطريق. فالسائقون يتحملون المسؤولية الكاملة عما يفعلونه خلف عجلة القيادة، وإلقاء اللوم على تطبيق الملاحة لكسر الحد الأقصى لا يجدي نفعًا.

وغني عن القول، إنه إذا كنت لا تريد أن تعرض تطبيقات الملاحة السرعة الحالية أو الحد الأقصى للسرعة، وتعتمد حصريًا على عداد سرعة السيارة وإشارات الطريق، فيمكنك دائمًا تعطيل الميزة على جهازك.

وفي خرائط "غوغل" يمكنك العثور على تبديل حد السرعة ضمن "صورة الملف الشخصي" ومن ثم "الإعدادات" و"التنقل" إذ يجب تعطيل خيار "إظهار حدود السرعة".

أما إذا كنت تستخدم تطبيق Waze، فيمكنك العثور على الخيارات جميعها ضمن "الإعدادات"، من ثم "عرض الخريطة" و"عداد السرعة".

ويأتي هذا التطبيق مع المزيد من الخيارات، بما في ذلك إظهار وإخفاء حد السرعة واستخدام عداد السرعة فقط، وتعيين حد للسرعة، وتمكين وتعطيل التنبيهات عند تجاوز الحد المسموح به.