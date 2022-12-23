روسيا تبحث إعادة طاقم من "ناسا" بعد تسرب من مركبة "سويوز"

قالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" إنها تبحث خطة "إنقاذ" ترسل بموجبها مركبة فضائية فارغة إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة 3 رواد إلى الأرض قبل الموعد المحدد، بعد تسرب لسائل التبريد من مركبتهم الروسية "سويوز" أثناء اتصالها بالمحطة.

وقال مسؤولو "روسكوسموس"، وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إنهم "يواصلون التحقيق في كيفية تعرض خط سائل التبريد بالمبرد الخارجي للكبسولة لثقب صغير الأسبوع الماضي، بينما كان رائدا فضاء يستعدان لخروج اعتيادي من المركبة".

ولم يتخذ بعد قرار نهائي بشأن طريقة إعادة رواد الكبسولة الثلاثة إلى الأرض، سواء عن طريق إطلاق مركبة "سويوز" أخرى لإعادتهم أو من خلال الخيار الأقل ترجيحا وهو إعادتهم على متن الكبسولة التي حدث بها التسرب بدون معظم سائل التبريد.