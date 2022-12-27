أمازون تقرر بيع "المساحة الزائدة" على طائرات الشحن الخاصة بها

تعمل شركة "أمازون" عملاقة التجارة الإلكترونية على بيع مساحة زائدة على طائرات الشحن الخاصة بها، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وهي أحدث جهودها للتكيف من التوسع السريع في حقبة الوباء إلى التباطؤ في النمو عبر الإنترنت.

وقام أشهر متجر تجزئة عبر الإنترنت، والذي يمتلك أسطولًا من حوالي 100 طائرة في الولايات المتحدة وأوروبا، في الأشهر الأخيرة بتعيين مديرين تنفيذيين يتمتعون بخبرة في تسويق مساحة الشحن لشركات الطيران.

وتشمل الاحتمالات ملء الطائرات الفارغة العائدة من هاواي وألاسكا بالأناناس والسلمون، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرغ" نقلاً عن مصدرين.