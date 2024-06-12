إيلون ماسك يسحب دعوى قضائية ضد شركة "أوبن إيه آي"‎

تحرك الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الثلاثاء، لإسقاط دعوى قضائية اتهم فيها شركة "أوبن إيه.آي" ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، بالتخلي عن المهمة الأصلية للشركة الناشئة بتطوير الذكاء الاصطناعي لمصلحة البشرية وليس من أجل الربح.

وطلب محامو ماسك من محكمة في سان فرانسيسكو رفض الدعوى، التي رفعها ماسك في فبراير/ شباط، بدون إبداء أسباب، وذلك وفقاً لمذكرة قُدمت للمحكمة.

وكان قاض من المحكمة يستعد لسماع طلب شركة "أوبن إيه.آي" مالكة برنامج "تشات جي.بي.تي" لرفض الدعوى في جلسة اليوم الأربعاء.

وكانت الدعوى ذروة معارضة ماسك الطويلة لشركة "أوبن إيه.آي" التي شارك في تأسيسها ثم أصبحت واجهة للذكاء الاصطناعي التوليدي عبر تمويلات بمليارات الدولارات من مايكروسوفت.

وأسس ماسك في يوليو/ تموز الماضي شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وهي "إكس إيه.آي" التي جمعت 6 مليارات دولار في مايو/ أيار لتصل قيمتها إلى 24 مليار دولار.

وقالت الدعوى القضائية إن ألتمان والمؤسس المشارك لشركة "أوبن إيه.آي" جريج بروكمان، تواصلا مع ماسك لإنشاء شركة مفتوحة المصدر لا تهدف للربح، لكن الشركة الناشئة التي تأسست في عام 2015 تركز الآن على جني الأموال.