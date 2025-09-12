بعد انتظار لسنوات.. سوني تفعّل "الرقابة الأبوية" على بلايستيشن

في خطوة طال انتظارها من محبّي ألعاب الفيديو والآباء على حد سواء، أعلنت شركة سوني إطلاق تطبيقها الجديد للرقابة الأبوية تحت اسم PlayStation Family App، ليكون متاحًا على الهواتف الذكية.

وهذه المبادرة تأتي متأخرة بعض الشيء، إذ سبقتها شركتا مايكروسوفت ونينتندو بسنوات عبر تطبيقات مماثلة، إلا أن دخول سوني إلى هذا المجال يعكس إدراكها المتزايد لأهمية تعزيز الرقابة الأبوية في بيئة الألعاب الرقمية.

إدارة تجربة الأطفال

يهدف التطبيق إلى أن يكون امتدادًا مباشرًا لخيارات الرقابة الموجودة على أجهزة بلايستيشن، لكنه يضيف أيضًا بعض المزايا العملية التي قد تجعل من الهاتف أداة أسهل وأكثر فاعلية لإدارة تجربة الأطفال في الألعاب.

من أبرز هذه المزايا، عملية تسجيل دخول مبسطة وموجّهة بعناية كما وصفتها سوني، تسمح للآباء بإعداد الحسابات والإعدادات بسهولة عبر الهاتف، بدلًا من المرور بالإجراءات المطوّلة على وحدة التحكم.

فبمجرد تفعيل التطبيق، يمكن للوالدين مراقبة نشاط الأبناء بشكل شبه كامل، إذ يتيح تحديد حدود زمنية للّعب، ومراجعة تقارير الاستخدام اليومية والأسبوعية، إلى جانب ضبط الإنفاق على المتجر الإلكتروني وتفعيل فلاتر المحتوى غير المناسب.

كما يمكن تعديل إعدادات الخصوصية المتعلقة بالميزات الاجتماعية، وهو أمر يكتسب أهمية متزايدة في ظل تزايد تفاعل اللاعبين عبر الإنترنت.

لكن الميزة الأكثر لفتًا للانتباه تبقى الإشعارات الفورية التي يتلقاها الأهل حول ما يلعبه أبناؤهم في اللحظة نفسها.

وإضافة إلى ذلك، يتيح التطبيق للآباء إمكانية قبول أو رفض طلبات الأطفال بتمديد وقت اللعب أو الوصول إلى ألعاب مصنفة خارج الفئة العمرية المناسبة.

ومن المرجح أن تشكّل هذه الخاصية محور الاستخدام اليومي للتطبيق، نظرًا إلى حساسيتها في حياة الأسر.

نقلة نوعية

رغم أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تجربة بلايستيشن، فإن سوني تعد متأخرة عن منافسيها، فقد أطلقت مايكروسوفت تطبيق Xbox Family Settings قبل أكثر من خمس سنوات، فيما قدّمت نينتندو أدوات الرقابة الخاصة بها منذ طرح جهاز سويتش عام 2017.

يذكر أن تطبيق سوني بدأ بالفعل بالانتشار عالميًا على متجري iOS وأندرويد، إلا أن ظهوره قد يتأخر لدى بعض المستخدمين بحسب مناطقهم.

وبذلك، تضع سوني نفسها اليوم على مسار أكثر توازنًا بين توفير حرية اللعب ومتطلبات الأمان العائلي، في سوق باتت فيه حماية المستخدمين الصغار من الأولويات الملحة.