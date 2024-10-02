ما هو هجوم "التوأم الشرير" وسُبل تجنبه؟

تتزايد هجمات "التوأم الشرير"، بحسب ما يطلق عليها خبراء الأمن السيبراني، الذين يؤكدون أنها تستهدف شبكات "الواي فاي" العامة.

ومن المعروف أن شبكات "الواي فاي" العامة، في المطارات على وجه الخصوص، تشكل هدفًا سهلًا للمتسللين، وذلك بسبب ضعف الأمن فيها نسبيًا، وحاجة الأشخاص للاتصال.

وعلى الرغم من أنه تم على مر السنين تحذير المستخدمين من تجنب شبكات "الواي فاي" العامة، ولكن ثبت أن الأغلبية العظمى لا تقوم بذلك.

هجمات "التوأم الشرير"

وأثار تحذير أمني بأن مجرمي الإنترنت يجدون طرقًا جديدة للاستفادة مما يسمّى هجمات "التوأم الشرير"، التي يتم تصنيفها ضمن نوع من الجرائم الإلكترونية يسمى هجمات "الرجل في الوسط".

وتحدث الهجمات عندما يقوم أحد القراصنة بإنشاء شبكة "واي فاي" مزيفة في مكان عام، حيث يمكن توقع اتصال العديد من المستخدمين بها، ومع اعتياد عامة الناس على شبكة "واي فاي" المجانية في كل مكان، يمكن أن تصبح هجمات "التوأمة الشريرة" أكثر شيوعًا.

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وفي بعض الأحيان تكون هجمات "التوأم الشرير" تجريبية من قبل أفراد لديهم مهارات مبتدئة إلى متوسطة فقط، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم القيام بذلك والإفلات من العقاب، حتى لو لم يستخدموا المعلومات التي تم جمعها على الفور.

خداع المستخدم

وأحد أبرز أسباب انتشار هجمات "التوأم الشرير" في الوقت الراهن هو أن التكنولوجيا أسهل بكثير في التمويه.

ويمكن تنفيذ هجمات "التوأم الشرير" عبر جهاز صغير يمكن وضعه على سبيل المثال خلف شاشة في مقهى في مطار، إذ يمكن ببساطة أن يقوم الجهاز بتقديم نسخة مقنعة من صفحة تسجيل دخول صالحة، تدعو المستخدمين إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للاتصال بالإنترنت، ليتم جمعها بعد ذلك واستغلالها في المستقبل. وبمجرد إدخال المعلومات، يتم الانتهاء من العمل.

وربما يعتقد المسافر المرهق والمتعب أن شبكة "الواي فاي" في المطار تعاني من مشاكل ولا يفكر في الأمر مرة أخرى، وبعد ذلك، يمكن استخدام المعلومات لسرقة حسابات الضحايا، بما في ذلك الحساب المصرفي.

سبل الحماية

تعد الطريقة المفضلة لتجنب هجمات "التوأم الشرير" هي عدم الاتصال بشبكات "الواي فاي" العامة.

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وتعد الطريقة الوحيدة للتأكد بنسبة 100٪ من سلامتك هي استخدام باقة الإنترنت المحلية إذا أمكن، أو إحضار شبكة "واي فاي" الخاصة بك، من خلال جهاز "راوتر" محمول يعمل بالطريقة نفسها مثل ميزة "Hotspot" على الهاتف.