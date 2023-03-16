قرار مرتقب بحظر "تيك توك" على هواتف الحكومة البريطانية
تترقب بريطانيا، اليوم الخميس، قرارًا بحظر تطبيق "تيك توك" الصيني على الهواتف الحكومية؛ بسبب مخاوف من اختراق الخصوصية من جانب التطبيق الصيني.
ومن المتوقع أن يعلن مجلس الوزراء اليوم، القرار، حيث سيعلن مستشار دوقية لانكستر أوليفر دودن عن هذه الخطوة في مجلس العموم في بيان، في وقت لاحق.
يأتي التقييد ردًّا على مخاوف من إمكانية الوصول إلى البيانات الحساسة للمستخدمين من قبل السلطات في بكين من مالك الشركة والتطبيق "بايت دانس"، ومقرها الرئيسي في الصين.
ومن المتوقع أيضًا عدم تشجيع أعضاء الحكومة والمسؤولين على الاحتفاظ بتطبيق مشاركة الفيديو المثير للجدل على هواتفهم الشخصية، بعد أن حددت أجهزة الاستخبارات مخاطر السلامة.
يأتي ذلك، بعد تحركات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا لمنع المسؤولين من استخدام التطبيق على أجهزة عملهم، وبعد إعلان الحكومة أن الصين "تشكل تحديًا للعصر".
قالت TikTok إن عمليات الحظر استندت إلى "مخاوف في غير محلها، ويبدو أنها مدفوعة بجغرافيا سياسية أوسع" ، قائلة إنها "ستصاب بخيبة أمل من مثل هذه الخطوة"' في المملكة المتحدة.