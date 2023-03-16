قرار مرتقب بحظر "تيك توك" على هواتف الحكومة البريطانية

تترقب بريطانيا، اليوم الخميس، قرارًا بحظر تطبيق "تيك توك" الصيني على الهواتف الحكومية؛ بسبب مخاوف من اختراق الخصوصية من جانب التطبيق الصيني.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الوزراء اليوم، القرار، حيث سيعلن مستشار دوقية لانكستر أوليفر دودن عن هذه الخطوة في مجلس العموم في بيان، في وقت لاحق.

يأتي التقييد ردًّا على مخاوف من إمكانية الوصول إلى البيانات الحساسة للمستخدمين من قبل السلطات في بكين من مالك الشركة والتطبيق "بايت دانس"، ومقرها الرئيسي في الصين.