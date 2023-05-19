اكتشاف حفرية "موزاصور" منقرض فريدة في المغرب

اكتشف العلماء نوعًا جديدًا من "الموزاصور"، وهو سحلية تعيش في البحر من عصر الديناصورات، في المغرب، تمتلك مواصفات فريدة لا تتوفر في أي نواع من الزواحف الأخرى.

ويتميز هذا النوع بأن له ترتيب أسنان فريد من نوعه مع حواف تشبه الشفرات تتدلى على الأسنان مرتبة على شكل نجمة مثل تلك الموجودة في "مفك البراغي" متقاطع الرأس.

ويأتي النوع الجديد الذي يطلق عليه Stelladens mysteriosus من أواخر العصر الطباشيري بالمغرب، كما أن حجمها ضعف حجم الدولفين تقريباً، وفق ما أورده موقع "phys.org" العلمي.

وكان لدى هذه الكائنات حواف مسننة تشبه النصل على الجزء الأمامي والخلفي من السن للمساعدة في قطع الفريسة، ومع ذلك كان لدى Stelladens ما بين 4-6 من هذه الشفرات أسفل السن.

وقال الدكتور نيك لونجريتش من مركز ميلنر للتطور بجامعة باث، الذي قاد الدراسة: "إنها مفاجأة. إنه ليس مثل أي موزاصور، أو أي زاحف، حتى أي حيوان فقاري رأيناه من قبل".

بدورها، قالت الدكتورة ناتالي بارديت أخصائية الزواحف البحرية من متحف التاريخ الطبيعي في باريس: "لقد عملت على الموزاصورات في المغرب لأكثر من 20 عامًا، ولم أر شيئًا كهذا من قبل. كنت في حيرة وذهول ".